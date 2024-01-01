将 GSAP 视为动画界的瑞士军刀……但更好。它为 JavaScript 可以触及的任何内容（CSS 属性、画布库对象、SVG、通用对象等）提供动画效果，并解决了无数浏览器不一致的问题，所有这些都具有惊人的速度（比 jQuery 快 20 倍），包括自动 GPU 加速转换。有关详细信息，请参阅 https://gsap.com/why-gsap/。大多数其他库仅对 CSS 属性进行动画处理。另外，相比之下，它们的测序能力和运行时间控制就显得苍白无力。简而言之，GSAP 是地球上最强大的高性能动画库，这可能就是为什么每个主要广告网络都将其排除在文件大小计算之外并将其托管在其 CDN 上的原因。与决定如何构建应用程序的整体框架不同，GSAP 完全灵活；把它撒在你想要的地方。

目录 : Productivity 动画软件

网站： gsap.com

免责声明：WebCatalog 与“GreenSock Animation Platform”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。