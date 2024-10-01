替代项 - GreatDay HR

HotSchedules

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HotSchedules 是餐厅和酒店业领先的员工排班解决方案，因为它是管理日程安排和与团队沟通的最快、最简单的方法。团队成员喜欢它，因为他们可以一键在移动应用程序中交换、接班或释放班次。当您需要更多工作时间时，可以通过自动轮班来轻松管理工作与生活的平衡，当您不需要时，可以请求休假。日历同步、通知和消息传递使团队保持联系并了解最新的日程安排变化。经理们非常欣赏制定时间表和一键批准轮班变更时节省的时间。劳动力预测和合规管理功能可帮助管理人员控制成本并最大程度地降低合规风险。最重要的是，通过广播和一对一消息传递保持联系可以营造快乐且富有成效的团队文化。 HotSchedules 是由第四智能平台提...