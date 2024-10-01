替代项 - GreatDay HR
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Clockify
clockify.me
最受团队欢迎的空闲时间跟踪器 Clockify 可帮助各种规模的企业、数字机构、非政府组织和教育机构跟踪各个项目的生产力和计费工作时间。该平台使管理人员能够指定每个项目的持续时间、跟踪员工的小时费率、查看正在进行的活动以及可视化各种任务的时间细分。 Clockify 还允许管理员生成、共享和导出 PDF、Excel 和 CSV 格式的可定制报告。跨平台可用：Web、Android、iOS、Mac、Windows 和 Linux
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
Homebase
joinhomebase.com
超过 100,000 家小型（但实力雄厚）企业使用 Homebase 来管理其计时团队，包括员工日程安排、时钟等。
Jibble
jibble.io
团队的简单时间和出勤管理。员工可以通过网络浏览器、手机或使用 iPad 或 Android 平板电脑的专用时钟来上下班。 Slack 和 Microsoft Teams 中甚至还提供了智能机器人。准确捕捉工作时间，包括活动、笔记、照片（用于面部识别）和 GPS 位置（如果启用）。经理可以直接在线或通过手机访问所有数据。所以它们总是最新的。您将能够查看、管理和下载薪资和项目计算的自动化时间表。不再有伙伴打拳！通过使用移动设备，您可以强制用户共享其 GPS 位置和照片以进行面部识别验证。您将始终知道谁在哪个位置打卡 地理围栏 如果您的员工在旅途中（现场），您希望确保他们在应该打卡的地方打卡。您可以...
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
Insightful
insightful.io
Insightful 是劳动力分析和生产力软件，可帮助您通过可操作的数据洞察以更明智的方式工作。了解您的团队如何最好地工作并通过员工生产力监控、自动时间跟踪、远程团队管理等提高生产力。 Insightful 提供的见解使您能够创建更高效的流程、改进工作流程并平衡工作负载，以便您的团队能够尽力而为。一切都在一个轻量级、易于使用的平台内。 Insightful 可在云端或本地使用，采用企业级安全性和隐私性构建，可保护您的数据并简化合规性。无论您拥有 10 台还是 10,000 台设备，Insightful 都能满足您的远大抱负。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
Deputy
deputy.com
Vice 是终极劳动力经理，为您提供基于网络和移动应用程序的解决方案中的最佳技术。简化您的日程安排、时间表、任务分配、员工沟通和管理任务。凭借出色的应用程序和一键式薪资集成，我们让您的生活更轻松。让 Vice 为您提供对业务和劳动力管理的可见性和控制力。
When I Work
wheniwork.com
When I Work 是企业安排、跟踪时间和出勤以及与小时工沟通的一种简单方法。通过免费的 iOS 和 Android 应用程序，将日程安排和时钟放入每位员工的口袋中。只需点击几下即可跟踪休假时间、员工可用性并管理轮班调换。与您的薪资提供商集成以简化流程并避免人为错误。立即开始 14 天免费试用。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Legion
legion.co
Legion Technologies 提供业界最具创新性的劳动力管理平台。它使企业能够同时最大限度地提高劳动效率和员工敬业度。 Legion WFM 平台是智能、自动化且以员工为中心的。事实证明，它可以通过计划优化、减少人员流失、提高生产力和运营效率实现 13 倍的投资回报率。 Legion 通过员工喜爱的易于使用的平台和移动应用程序提供尖端技术。改进规划： - 战略洞察 - 劳动力预算 - 需求预测 优化执行： - 劳动力优化 - 自动排班 - 考勤员工授权： - 一线沟通 - Legion InstantPay - 员工绩效和奖励
Paycor
paycor.com
Paycor 帮助领导者实现人员管理各个方面的现代化，以便他们能够专注于真正重要的事情：打造致胜团队。统一的 HCM 解决方案可确保员工数据位于一处，因此您无需切换平台、访问多个系统或重新输入信息。自动执行繁琐的工作，降低合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和洞察更深入地了解您的业务。
Sling
getsling.com
Sling 是一款日程安排、时间跟踪和通信软件，适用于员工轮班工作的公司。 Sling 整合了日程安排、消息传递、时间跟踪、任务管理和报告功能，允许经理和员工在一个平台上组织工作的各个方面。
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules 是餐厅和酒店业领先的员工排班解决方案，因为它是管理日程安排和与团队沟通的最快、最简单的方法。团队成员喜欢它，因为他们可以一键在移动应用程序中交换、接班或释放班次。当您需要更多工作时间时，可以通过自动轮班来轻松管理工作与生活的平衡，当您不需要时，可以请求休假。日历同步、通知和消息传递使团队保持联系并了解最新的日程安排变化。经理们非常欣赏制定时间表和一键批准轮班变更时节省的时间。劳动力预测和合规管理功能可帮助管理人员控制成本并最大程度地降低合规风险。最重要的是，通过广播和一对一消息传递保持联系可以营造快乐且富有成效的团队文化。 HotSchedules 是由第四智能平台提...
Calamari
calamari.io
Calamari 帮助您进行休假管理和跟踪出勤情况。它自动执行 PTO 计算。多种方式打卡上班/下班。与 Google Apps、Slack、Jira 和 Office 365 集成
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的劳动力分析软件解决方案，旨在提高远程、混合和内部团队的生产力，同时确保积极的员工体验。 Hubstaff 与 30 多个应用程序集成，使您的企业可以更高效地运营。您可以通过时间跟踪、屏幕截图、活动跟踪、URL 和应用程序跟踪、劳动力分析指标、自动工资单和发票、日程安排、GPS 和位置监控以及时间表等功能了解工作情况。适用于 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我们的使命是帮助每个人在工作中度过最富有成效的一天。这一承诺意味着在不损害每个人令人满意的工作环境的情况下优先考虑最佳绩效。体验 Hubstaff 对我们组织的效率和...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一个广泛的人力资源技术平台，可解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常人力资源运营。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家现代组织的信赖，提供一整套产品，包括人力资源和薪资、出勤、绩效、申请人跟踪、参与度和 40 个其他模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营、运行无差错的工资单、按时支付工资、跟踪员工出勤、入职/离职员工、跟踪员工绩效、解析简历、发送录用通知书等等。...
Timely
memory.ai
Timely 是一款基于人工智能的时间跟踪软件，旨在帮助团队准确跟踪和报告他们的工作时间。它具有自动时间跟踪功能，可提高生产力并确保准确的客户计费。 对此的补充是内存跟踪器能够自动高精度地跟踪工作，而无需使用计时器。该软件还包括可提供指尖效率的时间表，有助于优化时间管理。 借助 Timely 的项目仪表板，项目管理得到简化，而其标签功能则增强了工作流程组织。该软件可满足不同行业的需求，包括会计师、代理机构、咨询公司、远程工作人员等。 它可以与Asana、Azure AD、Basecamp等各种工具无缝集成，创建统一的工作空间。还包括时间规划和任务管理工具，为时间敏感的工作管理提供全面的套...
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp 是一款时间跟踪软件，旨在监控和优化工作效率。该工具测量计算机活动所花费的时间。然后，它将这些活动分为生产性活动和与用户应关注的任务无关的活动。它既可以用于公司固定工作的情况，也可以用于远程工作的员工。除了自动时间跟踪之外，TimeCamp 还提供时间报告、出勤管理、预算、灵活的计费率或发票等功能。如果您的公司需要简单的上班/下班服务，您还可以查看其考勤亭功能。
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一体化软件，可帮助您在一个集中式系统中管理时间、人才和文档，从而节省您的时间、消除错误并引导您走向成功。基于云的 Factorial HR 软件专为中小型企业 (SMB) 设计，通过简单直观的界面解决问题，您将忘记电子表格，该界面允许您优化和数字化所有手动流程。完整的人力资源解决方案，通过提供信息和见解来自动化、简化和精简管理流程，帮助公司改进管理并降低成本。
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock 创建于 2004 年，是一款易于使用的员工考勤系统，旨在通过提高考勤卡准确性和遵守合规时间跟踪法律来帮助小型企业节省时间。 OnTheClock 的时间跟踪功能通过简化薪资流程并提供各种薪资集成来提供额外的便利。时间数据是实时收集的，使您能够查看考勤卡，了解谁在上班并且工作效率高。薪资集成：OnTheClock 提供各种薪资集成以方便您使用，例如 QuickBooks、Gusto、汤森路透等。时钟功能：小型企业和员工将享受时钟技术的最新功能，包括 GPS、地理围栏、生物识别和 IP 识别。其他功能包括 PTO 跟踪、员工调度、项目和作业成本核算、小费、奖金和佣金跟踪、考勤...
PayFit
payfit.com
PayFit 是一个基于云的集成薪资和人力资源管理平台，在一个解决方案中为您提供最佳的薪资外包和薪资软件的使用。这是一种自动化解决方案，可以节省大量时间并消除与工资相关的错误；它会在您选择的日期自动生成您员工的工资单，并代表您处理 HMRC RTI 和养老金提交。 PayFit 的客户成功团队确保平台上的顺利入职，并且客户可以获得薪资专家的专门支持。 PayFit 还负责休假和费用的管理。员工可以访问自己的门户来查看/下载工资单并提交休假和费用以供批准。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款适合成长型企业的智能人力资源软件。借助 Freshteam，您可以吸引、雇用和入职新员工、解雇现有员工、管理员工信息和休假 - 所有这些都在一个地方完成。 Freshteam 通过各种渠道帮助吸引和寻找顶尖人才 - 快速定制的职业网站、与多个免费和优质工作委员会的集成以及社交媒体渠道。一旦候选人加入，招聘人员就可以与招聘经理合作，对他们进行筛选和面试，分享反馈，互相留下笔记，最后雇用最佳候选人并向他们提供录用通知。 Freshteam 还使人力资源团队能够在新员工入职第一天之前就开始入职 - 无论是填写表格、签署文件还是分发手册，Freshteam 只需点击几下即可完...
Replicon
replicon.com
Replicon 为各种规模的企业提供端到端时间管理软件和服务。捕获、分析和优化时间（您的组织最重要的资产），以提高盈利能力、生产力和员工满意度。受薪员工和小时工都喜欢使用 Replicon，因为通过网络浏览器或移动应用程序可以简单轻松地输入他们的时间、出勤、假期和费用信息。招聘经理使用 Replicon 来优化要雇用的员工类型、为他们制定哪些预算以及他们应该做什么。人力资源、薪资和合规经理使用 Replicon 自动应用业务和法律规则，以消除员工工资不足或过高的情况，并确保企业中的每个人都按照管辖其特定地点的法律进行工作。财务和项目管理团队选择 Replicon，因为他们的成功取决于准确、精...
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屡获殊荣的简单且安全的人员软件，可帮助英国中小企业将其核心人员流程转移到网上，从而节省时间、安心并让企业无论在何处工作都能实现。 Breathe 受到超过 15,000 家英国小型企业和慈善机构的信赖，管理着超过 400,000 名员工。 Breathe 得到了 600 多个合作伙伴网络的认可和推荐。使用 Breathe 的组织包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 产品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤监控 - 绩效管理 - 费用管理 - 员工日程安排 - 时间跟踪...