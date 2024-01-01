GPT for Slides

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GPT for Slides 是一款人工智能驱动的工具，使用户能够快速从文本开发演示文稿。它可以用作 Google Slide 插件或独立的网络应用程序。 该工具通过总结和转换内容来工作，能够输入一系列信息类型，包括一般主题、文本、Youtube URL 或 PDF，以生成有组织的演示文稿。 用户可以通过指定幻灯片的数量来灵活地影响输出的长度。该工具还可以将图像合并到每张幻灯片中，以获得更引人注目的视觉吸引力。 GPT for Slides 支持多种语言，并与维基百科集成以绘制演示文稿信息。它还可以将 URL 转换为演示文稿，并可以从文本创建图表。 易用性是一个重点，因为从大文本或主题创建演示文稿的整个过程可以在几分钟内完成。生成演示文稿后，用户可以方便地选择将其下载为 PPTX 文件。 该工具可以从 Google Workspace Marketplace 安装，并需要访问权限。

网站： gptforslides.app

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