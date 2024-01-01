替代项 - GoReminders

Podium

Podium

podium.com

通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。

Skeepers

Skeepers

octoly.com

领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

收集评论、故事、社交媒体提要、照片并将其嵌入任何网站的最佳 UGC 平台。自动地！

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。

PowerReviews

PowerReviews

powerreviews.com

PowerReviews 是一家技术公司，提供的软件允许品牌和零售商在其电子商务网站上收集、展示和分析不同形式的用户生成内容 (UGC)。PowerReviews 功能包括产品评级和评论、问答 (Q&A) 、产品采样、图像、视频和社交内容以及不同的分析工具，以检查用户生成内容的影响并基准产品性能。 PowerReviews 总部位于芝加哥，在伦敦设有办事处，为 EMEA 市场提供服务。

Ratingful

Ratingful

ratingful.com

通过Ratingful 提高您的在线声誉并获得更多5 星级Google 评论。我们的平台简化了请求客户评论、保护您的评级、突出显示您的热门评论以及监控您的数字声誉的流程。您还可以在不离开我们的平台的情况下回复 Google 和 Facebook 评论，并防止公开展示负面反馈。立即加入Ratingful，吸引更多客户加入您的业务。

VideoPeel

VideoPeel

videopeel.com

VideoPeel 是首屈一指的远程视频捕获平台，可供企业捕获、响应、分析和共享客户的视频。 VideoPeel 帮助企业将用户生成的视频内容量增加 10 倍，从而将转化率、流量、满意度和消费者洞察提高 20% 以上。

Trustable

Trustable

trustable.ai

让您的客户为您进行销售。 Trustable 让您可以轻松收集客户的文字和视频推荐。在一个平台上管理社交证明和忠诚度计划。

Tagembed

Tagembed

tagembed.com

Tagembed 是一个社交媒体聚合器，它收集并显示来自任何社交媒体网络（例如 Instagram、Facebook、Twitter、Youtube、Tiktok、Google Reviews、Airbnb 和 21+ Networks）的引人入胜的用户生成内容。然后，精选的内容通过小部件嵌入为您网站上的定制社交墙。

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

数以千计的全球领先品牌和零售商信赖 Bazaarvoice 技术、服务和专业知识来增加收入、扩大影响力、获得可行的见解并培养忠实的拥护者。根据 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 进行的一项新委托研究，与 Bazaarvoice 合作的企业有望获得 400% 的投资回报。该研究采访了九家不同公司的决策者，这些公司有与 Bazaarvoice 合作的经验，发现初始投资只需三个月或更短的时间即可收回。了解与 Bazaarvoice 合作对您的业务意味着什么。请在官方下载部分阅读下面的完整研究。 Bazaarvoice 广泛的全球零售、社交和搜索联合网络、对产品充...

Experience.com

Experience.com

experience.com

自 2015 年以来，Experience.com 一直致力于提供世界一流的人工智能驱动的在线声誉、评论和在线状态管理解决方案，帮助公司和专业人士增强在线状态以及客户和员工的参与度。 Experience.com 的集成 SaaS 平台以帮助数百万组织发展和改进为共同使命，继续引领行业走在数字营销创新的前沿。

JustReview

JustReview

justreview.co

嵌入来自 Facebook、Google、Amazon、Etsy、eBay、Allegro、Reviews.io、Trusted Shops、Tripadvisor、Booksy、Yell、Yelp、Booking.com 的评论。 Airbnb、沃尔玛、速卖通、Capterra、Product Hunt、黄页、Google 购物、Ekomi、Sitejabber、JustReview 等等！只需几秒钟即可访问您的网站！

Feefo

Feefo

feefo.com

Feefo 是全球最大的经过验证的买家评论平台。 我们帮助全球企业收集真实、经过验证的客户评论和见解，从而帮助您改进产品和客户体验。

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

#1 用户生成内容平台，用于跨不同营销接触点创建和发布 UGC 活动。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用户参与度和销量。

Stamped

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stamped.io

为您的电子商务商店利用产品评论和客户奖励的力量。提高销售额和客户保留率的最简单方法。

Sendlane

Sendlane

sendlane.com

通过电子邮件和短信为 BigCommerce 提供卓越的电子商务客户体验。

xSellco

xSellco

xsellco.com

xSellco 反馈通过请求满意客户的评论来帮助您获得积极反馈。该软件使您能够在正确的时间向正确的客户请求对正确产品的反馈，从而提高您在 Amazon、eBay 和 Trustpilot 上的卖家评级。根据 SKU、产品类型、准时交货、目的地等因素定制针对订单的反馈请求，以便您可以增加正面评价、促进销售并发展您的业务！更好的反馈，更好的销售！

WizVille

WizVille

wizville.com

WizVille 将客户体验转变为增长引擎！我们的平台使所有员工能够在售前、售中和售后的所有联系渠道上参与优化客户体验，从而获得更多忠诚的促销客户。平均而言，我们的客户每年获得 10% 的 NPS，并将他们在公共客户评论平台上的评级提高 20%。

Videowise

Videowise

videowise.com

Videowise 是一个电子商务视频平台，可帮助品牌和零售商在在线商店上创建交互式和可购物的视频体验，以提高参与度和转化率。与传统视频平台不同，Videowise 提供以商业为中心的视频基础设施，可保护页面速度、通过自动化节省商家时间，并通过高级视频分析提供更多见解。使用 Videowise 的向上滑动视频播放列表，品牌和零售商可以通过交互式产品发现来吸引购物者，并更好地传达其产品的价值主张，从而不可避免地推动销售增长。

TrustLoop

TrustLoop

trustloop.co

TrustLoop 通过让 SaaS 产品和小型企业捕获客户反馈而无需担心负面的公众评论，从而获得更多 5 星级评论。我们的专有技术使业主能够公开获得积极的评论，而建设性的反馈则保密。

TestFreaks

TestFreaks

testfreaks.com

TestFreaks 与 HP、Electrolux、Brother 和 LG 等全球品牌以及各大洲的线上和线下零售商合作。 TestFreaks 提供汇总评论、评级和视频内容，以及用于收集、审核和管理 UGC、卖家评级和问答的主动解决方案。 TestFreaks 在审核领域拥有 10 多年的经验，提供市场上价格最具竞争力的解决方案之一。 TestFreaks 在北欧、中东、澳大利亚和其他地区拥有巨大的影响力，是零售商和客户都可以信赖的品牌。

ReviewSpreader

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reviewspreader.com

ReviewSpreader 帮助企业从客户那里生成重要的反馈和评论。

Revain

Revain

revain.org

用户评论和推荐，包括最佳产品的实时照片和视频，例如：电子、时尚、美容、家居和厨房等。

RealReviews.io

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我们是一支专注的团队，致力于为明智的决策提供可靠的信息。凭借技术、数据分析和服务方面的专业知识，我们确保准确的见解。我们的平台促进分享和支持，倡导 realreviews.io 的透明度。

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OnVoard 是一款一体化电子商务营销平台，可帮助您以最少的工作增加商店收入。

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使用 GetReview 视频小部件提升您的网站。增加销售额并建立对您业务的信任。

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