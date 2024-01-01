替代项 - Gooey.AI
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 允许员工按照自己想要的方式工作，而不是按照软件规定的方式工作。客户可以在需要时获得他们需要的东西。
Riku.AI
riku.ai
尝试人工智能 一个游乐场，多个提供商。 Riku 是你的人工智能的宝库。创作以及保存、分发和试验最新技术的地方。 Riku 是利用 NLP 技术构建自定义模型的一站式解决方案。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智能研究和部署公司，致力于确保通用人工智能造福全人类。人工智能是一种极其强大的工具，其创建必须以安全和人类需求为核心。 OpenAI 致力于将利益一致性放在首位——置于利润之上。 为了实现我们的使命，我们必须包容并重视构成全人类的许多不同观点、声音和经验。我们对多元化、公平性和包容性的投资是持续不断的，通过广泛的举措执行，并得到领导层的倡导和支持。 在 OpenAI，我们相信人工智能有潜力帮助人们解决巨大的全球挑战，我们希望人工智能的优势得到广泛分享。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
简单快速的注释工具可扩展您的机器学习项目。
Phrase Localization Suite
phrase.com
最精简、最快、最可靠的本地化平台。 利用可扩展软件本地化平台的强大功能，可靠地进入新市场，实现增长，避免任何麻烦。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Deep Block
deepblock.net
人工智能最简单的方法。
V7
v7labs.com
企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
Aidaptive
aidaptive.com
提供个性化体验和显而易见的结果。电子商务和酒店品牌。可以转换的人工智能。 通过 Aidaptive 扩展您的业务。可以转换的人工智能。
SAS
sas.com
借助全球最值得信赖的分析合作伙伴提供的更快、更高效的人工智能和分析，完成更多工作。使用 SAS 生成答案的速度与世界生成数据的速度一样快。凭借四十多年的分析创新，SAS 一直为世界各地的客户提供 THE POWER TO KNOW®。
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC 是用于深度学习、机器学习和高性能计算 (HPC) 的 GPU 优化软件的中心，负责处理所有管道，以便数据科学家、开发人员和研究人员可以专注于构建解决方案、收集见解并交付解决方案商业价值
DataScale
getdatascale.com
Datascale 是一个基于人工智能的知识管理系统，有助于自动化数据发现并理解数据用例。 培养数据想法，组织保存的查询，并可视化分散分析的关系。 将人工智能与您保存的查询放在一起将消除基础设施设置，当您和您的团队一起处理我们的 SQL 注释时，您可以立即从数据目录中获得见解。
BMC
bmc.com
BMC 通过针对复杂 IT 问题的开放、可扩展和模块化解决方案帮助客户运营和重塑其业务。 BMC 与 86% 的福布斯全球 50 强以及世界各地的客户和合作伙伴合作，创造他们的未来。凭借我们的创新历史、行业领先的自动化、运营和服务管理解决方案，再加上无与伦比的灵活性，我们帮助组织腾出时间和空间，成为一家征服未来机遇的自主数字企业。
Sedai
sedai.io
Sedai 提供人工智能驱动的云成本优化和性能调整，使 DevOps 和 SRE 团队能够最大限度地节省云成本、改善客户体验并无缝扩展。借助 Sedai，公司可以实现实时、持续的优化，以最少的人为干预来适应持续的变化和增长。 Sedai 使云团队能够通过自主云管理功能增强运营，轻松扩展并最大化投资回报率。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 帮助公司在其数字资产（网络、移动、电子邮件、推送等）中受益于基于实时机器学习的本地推荐。我们的技术可与领先的网络资产（Youtube、亚马逊等）为其“为您推荐”或“您可能喜欢”等部分构建的技术相媲美。
Recombee
recombee.com
我们提供个性化内容、产品和搜索推荐作为服务，以增加客户的收入、提高用户满意度并帮助他们的业务发展。通过我们简单易用的集成，我们的用户可以通过加入 30 天无限制免费试用来亲身体验我们的服务。我们的总部位于布拉格，为全球 300 多家满意的客户提供服务，他们乐于分享他们的经验。
Encord
encord.com
更快地构建更好的模型所需的所有工具 Encord 是面向高级计算机视觉团队的领先数据平台：简化标签和 RLHF 工作流程、观察和评估模型以及管理和整理数据，以更快地实现生产 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最后，为企业打造的解决方案 借助 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 定制功能，我们提供企业级解决方案，让您能够塑造 AI 的身份和消息传递，以满足您的业务需求。
BentoCloud
bentoml.com
AI 无服务器云 - BentoCloud 是一个完全托管的平台，用于构建和运营 AI 应用程序，为 AI 团队带来敏捷的产品交付。 BentoML 是软件工程师构建人工智能产品的平台。
Smarsh
smarsh.com
增强的移动合规性解决方案。 通过支持更直接的运营商和消费者应用程序，实现移动通信并自信地满足监管要求。
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ 是一家机器学习公司，提供业界第一个以软件为中心的专用 MLSoC™ 平台。 凭借一键式性能，我们允许客户解决任何计算机视觉问题，同时以最低功耗实现 10 倍的性能提升，从而在嵌入式边缘轻松部署和扩展 ML。 SiMa.ai 最初专注于计算机视觉应用，由技术专家和商业资深人士领导，并得到一批致力于帮助客户将机器学习引入其平台的顶级投资者的支持。
rellify
rellify.com
制定可推动结果的内容策略过去很困难，并且需要大量时间和专业知识。 现在，Rellify 让您可以轻松创建可提供可衡量结果的内容策略。
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Research, LLC（d/b/a Geophysical Insights）由 Tom Smith 博士于 2008 年创立，其愿景是将机器学习方法应用于地震解释，以降低石油和天然气勘探的风险以及油田开发的成本。公司成立后不久，史密斯博士就召集了业内最优秀的人才来开发下一代地震解释软件。该小组的使命是将机器学习应用于地震解释问题，并在任何地球科学家都可以使用的现成商业软件产品中提供新功能。新的人工智能工作台，品牌为Paradise，将具有直观、优雅的界面，指导地球科学家将机器学习应用到许多不同类型的地质调查中。经过三年多的开发，包括一年的现场试验，Paradise...
Codenull.ai
codenull.ai
无需编写任何代码即可构建任何人工智能模型。使用这些模型进行投资组合优化、机器人顾问、推荐引擎、欺诈检测等
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI 是一个集成的人工智能平台，可以收集和处理大量分散的信息，通过人工智能进行快速分析并生成易于理解的视觉效果。
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs 为企业构建基础模型和人工智能系统，以加速 GenAI 在生产中的使用。通过根据您的特定需求量身定制的准确、可靠且可扩展的 AI 为您最关键的企业工作流程提供支持。