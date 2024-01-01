GoodVision 是一款人工智能驱动的工具，专为智慧城市的交通建模者和测量者而设计。它为交通项目的各个阶段提供自动化工具，包括人工智能交通数据收集、交通建模和实时交通控制。 借助 GoodVision，用户可以方便地收集用于调查的交通数据，并受益于自动交通模型校准，从而节省体力劳动时间。 该工具还为交通控制系统实时提供详细、准确的交通事件。GoodVision 利用人工智能和大数据分析提供自适应交通控制和城市规划解决方案，使交通能够基于高度准确的交通洞察畅通无阻。 这有助于解决导致空气污染、事故和重大经济损失的城市交通拥堵问题。交通管理已成为全球市政当局面临的一个至关重要且复杂的问题。客户的评价表明，GoodVision是一家通过图像识别技术和产品提供价值的专业合作伙伴。 它因其创新能力和对成功研究项目的贡献而受到赞扬。该工具被认为是先进、快速、可靠的，并提供可视化表示，有助于各种移动流程的数据解释。GoodVision 提供多种产品，包括 GoodVision Video Insights 和 GoodVision LiveTraffic。 该公司还提供博客、案例研究和帮助门户等资源。它受到各个组织的信任，并允许用户订阅其新闻通讯以获取最新的更新和新闻。 隐私政策和服务条款也可在其网站上找到。

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