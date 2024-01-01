Godmode 是一个访问 autoGPT 和 BabyAGI 自动化功能的网络平台。人工智能代理仍处于起步阶段，但它们的能力正在快速增长，我们希望 Godmode 能让更多人即使在这个早期阶段也能利用自主人工智能代理。 Godmode 受到 Auto-GPT 和 BabyAGI 的启发，支持 GPT-3.5 和 GPT-4。 Godmode 是 @_Lonis_ 和 @emilahlback 的一个项目。加入我们的 Discord 服务器来获取帮助、讨论项目并获取更新通知。

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