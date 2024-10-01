替代项 - Go1
Physics Wallah
physicswallah.live
物理就是爱。第 12 届 IIT JEE 和 NEET 准备。现场课程、视频讲座、测试系列、讲座笔记、带有最佳问题的主题明智作业、动态练习等等。
Udemy
udemy.com
Udemy, Inc. 是一个针对专业成人和学生的美国在线学习平台。它由 Eren Bali、Gagan Biyani 和 Oktay Caglar 于 2010 年 5 月创立。 截至 2020 年 1 月，该平台拥有超过 3500 万名学生和 57,000 名教师，以超过 65 种语言教授课程。课程注册人数已超过 4 亿。学生和教师来自 180 多个国家，其中 2/3 的学生位于美国境外。学生参加课程主要是为了提高与工作相关的技能。有些课程会产生技术认证学分。 Udemy 特别努力吸引企业培训师为其公司员工创建课程。截至 2020 年，网站上有超过 130,000 门课程。Udemy 总...
Coursera
coursera.org
Coursera 是一个全球性在线学习平台，由斯坦福大学计算机科学教授 Andrew Ng 和 Daphne Koller 于 2012 年创立，提供大规模开放在线课程 (MOOC)、专业课程、学位课程、专业课程和大师课程。 Coursera 与大学和其他组织合作，提供各种学科的在线课程、认证和学位，例如工程、数据科学、机器学习、数学、商业、金融、计算机科学、数字营销、人文、医学、生物学、社会科学等。
Testbook
testbook.com
欢迎访问 Testbook.com - 最值得信赖的竞争性考试准备网站。通过 26000 多次模拟考试和现场辅导，为银行、SSC、铁路、GATE、UPSC 等考试做好准备。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一个一体化平台，通过提供简单的解决方案，将他们的热情、技能和经验转化为多样化的收入来源，帮助创作者和企业家建立成功的在线业务。借助 Kajabi，任何人都可以构建丰富的在线课程、提供独家会员资格、发展繁荣的社区、创建免费或订阅播客、开发个性化的辅导体验等等。借助 Kajabi，他们还可以获得强大的分析、无缝的销售和营销工具、便捷的支付选项以及无与伦比的客户服务、教育和社区。
edX
edx.org
访问来自全球 140 个领先机构的 2000 个免费在线课程。获得新技能并获得结业证书。今天加入。
Khan Academy
khanacademy.org
可汗学院是一家美国非营利教育组织，由萨尔曼·汗 (Salman Khan) 于 2008 年创建，目标是创建一套帮助教育学生的在线工具。该组织以视频的形式制作简短的课程。其网站还包括供教育工作者使用的补充练习和材料。所有资源均免费提供给网站和应用程序的用户。
Great Learning
mygreatlearning.com
Great Learning 应用程序使专业人士和学生能够学习最需要的技能，帮助他们取得职业成功。该应用程序提供以下方面的免费在线课程：
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning 是领先的在线学习平台，可帮助组织提高学习者的参与度并培养他们当前和未来所需的技能。该图书馆拥有由 Lynda.com 的现实世界专家教授的 16,000 多门课程，并且每周新增 50 多门新课程，始终提供最热门的商业、技术和创意内容。 LinkedIn Learning 借鉴 6 亿多 LinkedIn 会员的见解，还提供个性化推荐，将学习者与最相关的在线学习资源联系起来。欲了解更多信息，请访问 http://learning.linkedin.com。
Scribd
scribd.com
Scribd 是一项美国电子书和有声读物订阅服务，包含 100 万本书。 Scribd 在其开放发布平台上托管了 6000 万份文档。该公司由 Trip Adler、Jared Friedman 和 Tikhon Bernstam 于 2007 年创立，总部位于加利福尼亚州旧金山，得到了 Khosla Ventures、Y Combinator、Charles River Ventures 和 Redpoint 的支持风险投资。 Scribd 的电子书订阅服务可在 Android 和 iOS 智能手机和平板电脑以及 Kindle Fire、Nook 和个人电脑上使用。订户每月可以无限量地访问 ...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 通过强大的内容市场提供新鲜的、按需的学习内容，帮助公司在当今快速变化的工作场所中保持竞争力。我们的使命是帮助员工完成接下来要做的任何事情——无论是下一个要解决的项目、要学习的技能还是要掌握的角色。为此，我们精选了 15,000 多门 Udemy 顶级课程（仍然只占整个 Udemy 课程集合的一小部分）。我们的内容涵盖各种关键业务和技术主题，从开发和 IT 到领导力、营销、PM、设计和压力管理。 Udemy Business 致力于为全球所有员工提供真实的学习体验，并提供 10 种语言的热门主题，由主题专家用母语教授（超越内容配音和视频字幕的传统方法）。除了精选的内...
Skillshare
skillshare.com
Skillshare 是一个位于美国的在线学习社区，提供教育视频。这些课程未经认证，只能通过付费订阅获得。课程主要涵盖创意工作，少量商业和创业课程。 大多数课程都注重互动，主要目标是通过完成项目来学习。
Codecademy
codecademy.com
学习您想要的工作所需的技术技能。作为在线教育和学习编程领域的领导者，我们已经使用经过测试的课程和交互式学习环境为超过 4500 万人提供了教学。从 HTML、CSS、JavaScript、SQL、Python、数据科学等开始。
Programiz
programiz.pro
Programiz是一个由程序员为程序员量身定制的平台，提供丰富的资源来掌握编程技能。 Programiz 受到全球超过 5000 万爱好者的信赖，是行业的开拓者，帮助学习者在编程方面取得优异成绩。我们明白了——编码很难。但通过正确的方法，您可以轻松地学习。 Programiz PRO 将为您指明正确的道路。该平台提供了学习编码的实践方法 - 解决挑战和构建项目。通过 PRO，您可以获得 - 认证：您将获得专业认证，帮助您提升 LinkedIn 个人资料和简历。 - 实践学习：从头开始学习编程概念，并通过互动挑战、测验和图书馆管理系统等现实项目以及石头剪刀布和井字棋等游戏来测试它们。 - 无需...
Simplilearn
simplilearn.com
来自 150 多个国家/地区的超过 200 万学习者；每月 1500 场直播课程，85% 的学习者表示职业受益 - Simplilearn 是当今世界排名第一的数字技能学习在线训练营。 从角色匹配的学习路径和大学合作项目到初学者免费课程，只需点击一下鼠标即可获得世界一流的学习和职业成功！
Brilliant
brilliant.org
Brilliant 的使命是激励和培养人们实现 STEM 目标——一个人、一个问题、一次一小部分的学习承诺。我们让优秀的教师通过简短的互动学习体验来阐明数学、科学和工程的灵魂。我们的课程探索塑造我们世界的规律，并将数学和科学从令人恐惧的事物提升为引导发现的令人愉快的体验。我们的目标是培养一个充满更好学习者、思考者和问题解决者的世界。
DataCamp
datacamp.com
什么是 DataCamp for Business？ DataCamp 是学习数据和人工智能、通过数据进行协作以及招聘做好就业准备的人才的首选平台。 DataCamp for Business 可为您的整个组织提供重要的数据和 AI 技能，无论您的起点如何。结合世界上最受欢迎的技术和技能，为 2-10K+ 的团队提供支持。通过针对各个级别的 460 多个数据和 AI 课程进行主动学习，帮助您的团队建立信心和技能。针对您公司的特定需求构建量身定制的数据学院。提高生产力、投资回报率和数据驱动的决策。世界领先的数据和 AI 课程：帮助您的团队使用业界最深度的学习课程（包括 Python、SQL、R、...
Mighty Networks
mightynetworks.com
最受创作者和企业家欢迎的一体化社区平台。 2023 年创作者收入将达到 3.7 亿美元 ✨ 借助 Mighty，您可以在 iOS、Android 和 Web 上以您自己的品牌将您的课程、会员资格和优惠整合到一个强大的社区中。 Mighty 是不同的——一个由新型创新无代码“空间”组成的社区平台，它不仅可以聊天，还可以选择内容、课程、商业和社区功能。为什么这很重要？因为有了 Mighty，您现在可以设计内容、课程、商业和社区并将其扩展为文化。文化是围绕品牌建立参与度、成长、忠诚度和兴奋度的最简单方法。可能性是无限的。我们拭目以待，看看您将使用 Mighty 构建什么。
BYJU'S
byjus.com
欢迎来到 BYJU'S - 学习应用程序，印度最大的在线学习计划！该应用程序完美融合了引人入胜的视频课程和个性化学习，旨在帮助学生以深入且易于掌握的方式练习、学习和理解概念。
D2L Brightspace
d2l.com
利用 D2L Brightspace 突破 LMS 的限制，D2L Brightspace 是一个学习创新平台，旨在帮助您创建高度个性化的体验，大规模释放学习者的潜力。 Brightspace 专为人生各个阶段的学习而打造——从上学初期到高等教育及以后。 - K-12：创造学生和家长喜爱的现代灵活的学习体验。 - 高等教育：打造高度个性化的学习体验，释放潜力。 - 企业：为员工、客户或合作伙伴提供培训。 - 协会：将教育和培训转化为您的竞争优势。数字化您的课程通过易于使用的技术轻松实现课堂体验现代化，并采用当今最佳学习管理系统中常见的数字工具。优化您的成果开始轻松、大规模地实施个性化学习体验。...
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Chegg
chegg.com
Chegg, Inc. 是一家美国教育技术公司，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉。它提供数字和实体教科书租赁、教科书解决方案、在线辅导和其他学生服务。该公司于 2005 年成立，并于 2013 年 11 月开始在纽约证券交易所公开交易。截至 2020 年 3 月，该公司报告拥有 2.9 Chegg 服务的百万订户。
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly 跟踪并过滤技术的趋势和进步，通过 O’Reilly 学习平台分享专家从业者的见解。因此，您可以获得解决棘手问题所需的答案 - 从一行代码到学习新工具或技术。
Perlego
perlego.com
借助 Perlego 的在线学术资源和工具图书馆，受到全世界学生的信赖。
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
Moodle
moodle.org
Moodle 是一个开源、功能丰富、安全且可扩展的学习管理系统，可与其他平台无缝集成，并可针对您选择的任何教学或培训方法进行定制。凭借清新直观的界面，Moodle 拥有适合 K-12、高等教育、职业培训、企业以及各类企业学习的解决方案。从提高教学和学生成果到简化培训、入职和合规管理，您将使用 Moodle 构建更加活跃、更具吸引力的在线学习空间。当您选择 Moodle 时，您将受益于 Moodle 20 多年的教育技术专业知识，并且您将成为热爱我们的在线学习平台和价值观的全球社区的一部分。您可以从我们活跃的社区论坛获得支持，访问 Moodle 的认证集成，并探索 2000 多个开源插件。或者，...
Udacity
udacity.com
Udacity 隶属于埃森哲，是人才转型领域的市场领导者，通过培养就业就绪的数字人才来改变生活、企业和国家。消除人工智能、数据科学、机器学习、云、网络安全等数字技术方面的人才缺口。培养做好就业准备的人才，以加速您最关键的计划，释放推动增长的创新。如需了解更多信息，请访问 udacity.com/enterprise/overview
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