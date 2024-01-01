替代项 - GlockApps
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Mailtrap
mailtrap.io
在将电子邮件样本交付给客户之前检查并调试它们。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
AWeber
aweber.com
立即免费试用 AWeber，获取所有解决方案来扩大您的电子邮件列表、与您的受众互动并增加销量。无需信用卡。
Litmus
litmus.com
Litmus 帮助电子邮件营销人员更高效地工作、发现代价高昂的错误并加快营销活动的绩效。
Parcel
parcel.io
电子邮件编码平台。 使用专为电子邮件设计的开发平台进行编码、预览和协作。 Parcel 是品牌和机构编码高质量电子邮件的方式。
Email on Acid
emailonacid.com
Email on Acid 是领先的电子邮件预部署清单，也是电子邮件营销工作流程的可配置部分，从可访问性检查到电子邮件预览。
Bouncer
usebouncer.com
电子邮件验证和验证服务，采用酷炫的技术和真正有爱心的人员。最容易使用，但也是最强大的。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的电子邮件和 SMS 传送解决方案，它将强大的电子邮件营销工具与 SMTP 中继以及电子商务、CRM 和 CMS 系统的插件结合在一起。
testRigor
testrigor.com
软件 QA 测试人员使用 testRigor 无代码测试工具来创建强大的端到端功能测试。软件测试变得简单：无需使用代码即可为 Web、本机和混合移动应用程序、桌面和 API 创建跨平台测试。利用电子邮件测试、视觉测试和音频测试内置功能。与传统自动化测试工具相比，创建自动化测试的速度提高了 15 倍，测试维护量减少了 95%。并行执行测试并在几分钟（而不是几小时）内收到结果。轻松与您喜爱的问题管理工具、CI/CD 工具等集成。使用 testRigor 可以轻松扩展您的软件测试。最适合：希望快速增加测试自动化覆盖范围，同时减少维护时间的软件团队。 testRigor 的目标是成为唯一所需的自动化工...
Transpond
transpond.io
尝试 Transpond - 易于使用的营销套件。创建出色的通信以发送给您的客户并发展您的业务。
Acymailing
acymailing.com
适用于 WordPress 和 Joomla 的新闻通讯和营销自动化工具。用户友好的 AcyMailing 可帮助您完成电子邮件营销活动的每一步： 构思： - 测试您的内容（链接、关键字、图像） - 避免您的营销活动被视为垃圾邮件 - 管理您的列表 - CRM 设计： - 拖放编辑器 - 动态内容插入（收件人信息、事件...） 管理您的营销活动： - 发送无限数量的电子邮件 - 跟踪您的时事通讯效率 - 统计数据（点击率、潜在客户转化率、打开率...） - 查看您赚了多少钱感谢您在时事通讯中发送的内容
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一个在线电子邮件垃圾邮件测试工具。使用免费电子邮件测试器提高您的送达率。该服务分析电子邮件的主要方面，返回垃圾邮件分数，并使用电子邮件通讯的人工智能热图预测结果。
Folderly
folderly.com
Foldly 是一种电子邮件送达解决方案，提供了一种全面的方法来确保完美的电子邮件送达。查找、解决和防止电子邮件送达陷阱，并确保您的电子邮件到达收件箱文件夹。永远不要再让您的电子邮件成为 51% 从未到达收件箱的商业电子邮件的一部分。让每封电子邮件发挥作用，带来收入和商机。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Reoon
reoon.com
通过自动化手动任务来提高业务效率。 Reoon 提供最好的软件解决方案和专业工具来支持您的业务。
Delivra
delivra.com
Delivra 专为忙碌的营销人员打造，将通过简单的电子邮件和短信营销解决方案来扩大您的受众。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是电子邮件测试软件，可让您捕获和测试电子邮件，帮助您构建、测试和展示您的产品。