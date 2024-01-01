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Gliglish 是一款基于人工智能的语言学习工具，旨在帮助您通过主动说话和互动来提高语言技能。它允许您与人工智能老师交谈并进行现实生活中的角色扮演，从而提供身临其境的学习体验。 此方法侧重于提高口语和听力技能，帮助用户更像母语人士一样说话。 Gliglish 可以随时随地访问，使其能够灵活地进行一致的日常语言练习。 该工具支持多种语言，允许用户学习世界各地的不同方言。 Gliglish融合了与ChatGPT类似的AI技术，提供智能人工智能、建议话题、可调节语速、多语言语音识别等功能。 它还提供有关您的语法、单词或句子翻译以及发音分析的反馈。该工具提供基于订阅的模式，用户可以在月度和年度计划之间进行选择，以无限制地访问其功能，并在高峰时段优先访问。

网站： gliglish.com

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