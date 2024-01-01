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Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的质量并适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
目录:
Business
聊天机器人软件

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