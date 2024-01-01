GliaStudio

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网站：gliacloud.com

使用 WebCatalog Desktop 上“GliaStudio”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

GliaStudio 是一个自动化视频平台，使团队能够通过短视频传播内容。它利用人工智能技术，在几分钟内将文章转换为视频。 它具有自动文本摘要功能，可将冗长的文本压缩为简短的摘要；丰富的媒体资源，可通过各种媒体资产进行可视化；以及品牌主题和功能，可定制以实现一致的品牌推广。 GliaStudio 还允许用户腾出 50% 的内容创作者时间，以便他们能够从事更多定性工作。借助 GliaStudio，团队可以在几分钟内根据新闻内容、社交帖子、现场体育赛事和统计数据生成视频，并将视频制作量提高 10 倍。 GliaStudio受到Tiktok、KKBOX、YOUKU、PIXNET、Business NEXT、ZHIBO等有影响力的发布商的信赖。它还提供免费访问高质量媒体资产的机会。

网站： gliacloud.com

免责声明：WebCatalog 与“GliaStudio”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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