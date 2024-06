Glasses Gone 是一款专为人像照片修饰而设计的人工智能工具,特别专注于去除拍摄对象脸上的眼镜或眼镜。通过利用人工智能技术,该工具有望在短短几分钟内快速高效地摘除眼镜。 为了达到最佳效果,建议用户上传拍摄对象直视前方的人像照片,这样可以提高摘镜过程的准确性。 还建议选择相框颜色简单且轮廓分明的照片,以获得更好的效果。但请注意,清晰或有图案的框架可能无法产生令人满意的效果。该工具提供了方形裁剪选项,允许用户在上传图像后调整和移动裁剪框,以确保最终结果为方形格式。此外对于摘除眼镜,Glasses Gone 声称,如果用户发现效果不满意,可以提供退款保证。 为了进一步提高修饰图像的质量,该工具建议使用互补的免费工具(例如 Clipdrop)来清理任何残留的伪影。Glasses Gone 是 GLASSES.GONE 提供的一项服务,并受其服务条款和隐私政策的约束。

网站: glassesgone.com

免责声明:WebCatalog 与“Glasses Gone”没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。