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Glasses Gone 是一款专为人像照片修饰而设计的人工智能工具，特别专注于去除拍摄对象脸上的眼镜或眼镜。通过利用人工智能技术，该工具有望在短短几分钟内快速高效地摘除眼镜。 为了达到最佳效果，建议用户上传拍摄对象直视前方的人像照片，这样可以提高摘镜过程的准确性。 还建议选择相框颜色简单且轮廓分明的照片，以获得更好的效果。但请注意，清晰或有图案的框架可能无法产生令人满意的效果。该工具提供了方形裁剪选项，允许用户在上传图像后调整和移动裁剪框，以确保最终结果为方形格式。此外对于摘除眼镜，Glasses Gone 声称，如果用户发现效果不满意，可以提供退款保证。 为了进一步提高修饰图像的质量，该工具建议使用互补的免费工具（例如 Clipdrop）来清理任何残留的伪影。Glasses Gone 是 GLASSES.GONE 提供的一项服务，并受其服务条款和隐私政策的约束。

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