替代项 - Gladly
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Botpress
botpress.com
构建 ChatGPT 聊天机器人，速度快得惊人🚀。 第一个由 OpenAI 提供支持的下一代聊天机器人构建器。 为您的项目或业务构建类似 ChatGPT 的机器人来完成工作。 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
构建和部署人工智能驱动的自动化。 将 GPT 提升到新的水平，并通过链和代理实现更多内部工作流程的自动化。完全托管的部署、低代码且对开发人员友好。
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
类人一体的人工智能营销助手，可创建登陆页面、宣传视频、广告、营销文案、图形、电子邮件、画外音、博客文章、艺术作品等
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多种语言和 35 多种渠道自动与客户和员工互动，以更低的成本提供可行的成果。
Haptik
haptik.ai
Haptik 通过跨 20 个渠道和 100 多种语言的人工智能驱动的个性化对话体验，帮助品牌获取、转化、吸引和取悦用户。
Sendbird
sendbird.com
让您的应用具有社交性。从 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每一款深受喜爱的应用程序都离不开强大社区的支持。通过将聊天、语音或视频添加到您的应用程序中，更贴近您的需求。
cogram
cogram.com
为您的团队配备一位聪明的同事，使您的工作效率加倍。 Cogram 使用 AI 在虚拟会议中记笔记、跟踪行动项目并自动执行下游任务，同时保持数据的私密性和安全性。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 联络中心平台使您的企业能够在整个客户旅程中提供卓越的服务。立即探索出色的 CX。
Comm10
comm100.com
Comm100 Free 是一个屡获殊荣的客户互动平台，可通过数字渠道（包括实时聊天、音频和视频聊天、电子邮件、短信、Facebook、WhatsApp for Business 等）快速轻松地与客户联系。非常适合小型企业。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有集成目录的可视聊天（实时聊天、聊天机器人和消息传递），可以向您的客户实时展示和推荐产品。通过人工代理或聊天机器人通过您的社交渠道以及电子商店提供 24/7 个性化帮助。与 chatGPT 集成，为我们的聊天机器人提供更加人性化的体验。
Texthub
texthubai.com
正在寻找可以帮助您创建令人惊叹的代码、图像和文本的工具吗？ Texthub AI 就是您的最佳选择！我们用户友好的平台利用人工智能的力量将您的想法变为现实。立即尝试 Texthub AI 并开始创作！
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate 是世界领先的客户支持自动化平台，帮助企业通过对话式和生成式人工智能扩展客户服务。 作为评论平台 G2 的一贯领导者，我们的尖端技术和以客户为中心的支持可实现跨所有基于文本的通信渠道的对话式自动化体验。 得益于内部构建和研究的人工智能以及由 150 名员工组成的专家团队，Ultimate 的全球客户群涵盖了从 DeepL 到 Deezer、Zendesk 到 Zalando 等众多玩家。此类公司预计可在聊天、电子邮件、消息传递等方面达到 60% 的自动化率（支持 109 种语言，全天候 24/7）。 我们刚刚推出的产品 UltimateGPT 使用与 ChatGPT 相同...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。我们是欧洲领先的聊天机器人提供商之一，专门开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。是什么让 Kindly 与众不同？更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。多语言 用一种语言训练聊天机器人，它就能理解一百多种查询！我们的...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 使消费者能够管理自己的日常生活并通过聊天与企业进行交易。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是领先的电子商务对话平台，由生成式人工智能 (Generative AI) 提供支持。 iAdvize 是领先的对话平台，使 2,000 多个电子商务品牌能够大规模部署由可信生成人工智能 (Trusted Generative AI) 提供支持的沉浸式客户体验，通过消息传递在整个客户旅程中促进对话。 iAdvize 提供全面的售前和客户支持解决方案，其使命只有一个：通过有意义的对话将品牌与其客户联系起来。三星、Nespresso、OtterBox、现代和迪卡侬等主要品牌已部署该平台来增加在线收入、降低运营成本并建立客户忠诚度和参与度。 iAdvize 成立于 2010 年，...
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高兴认识你。我们是 Marvin，一个定性数据分析平台和研究存储库，旨在帮助您集中所有客户知识并设计以用户为中心的产品。在先进人工智能的支持下，我们将繁琐的研究部分自动化，以便您可以自由地组织、分析、发现和分享丰富的用户见解。请访问 heyMarvin.com 预订演示，看看我们的客户称之为“令人印象深刻的新功能——用户体验研究领域的巨大转变”。
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing 是一家领先的商业语音人工智能助手提供商。在我们专有的对话式 AI 技术和 OpenAI 的 ChatGPT 的支持下，我们的语音 AI 助手旨在在客户旅程的任何阶段自动进行呼入和呼出客户互动。我们帮助企业增加收入、提高运营效率并丰富其数字客户体验之旅，而无需大量投资或增加人员。我们的多语言语音 AI 助手已成功为金融服务、医疗保健、保险、电子商务等多个行业的中小型企业和企业实现数百万次企业与客户对话的自动化。 Curious Thing 是唯一支持跨多个用例快速部署的语音 AI 技术 - 支付支持、查询处理、预约、常见问题解答处理、潜在客户资格认证等。请通过 hel...
Pypestream
pypestream.com
Pypestream 是美国企业客户服务对话式人工智能解决方案。它由 Genesis Media LLC 联合创始人 Richard Smullen 于 2015 年 4 月创立。 Pypestream 在纽约和旧金山设有办事处。它因其旨在连接企业与消费者的 Pypestream 消息传递平台而广受欢迎。每个公司帐户都包含用于各种类型通信的“Pype”和“Streams”。该应用程序使用人工智能和机器学习来实现客户服务自动化。
ChatrHub
chatrhub.com
有更好的方式来服务您的客户。简单而强大的全渠道解决方案可快速且经济高效地吸引客户。 ChatrHub 是一个全渠道人工智能。聊天机器人和实时代理解决方案。将您的电话、短信、网站小部件、社交媒体、电子邮件和团队聊天集成到一个人和人工智能中。动力平台。
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper 是一款人工智能工具，适合希望增加销售额并让顾客满意的网店店主。 * Upsy的智能搜索功能针对移动用户进行了优化，可帮助访问者通过图片快速找到合适的产品。 * AI产品推荐功能鼓励顾客购买更多商品，增加每次销售的价值。 * 每日优惠和新品促销可加快库存周转并鼓励顾客探索您的商店。 * 智能常见问题解答可以释放您的客户服务团队并减少购物篮遗弃率。 * Upsy 的调查功能收集有价值的客户反馈，帮助您优化业务
LivePerson
liveperson.com
对话式人工智能绝不是人造的。 与您的客户建立有意义的个性化联系，同时为您的业务带来真正的成果。
Dixa
dixa.com
Dixa 的全渠道客户服务软件深受热爱客户的品牌信赖，为代理商和客户提供最佳体验。
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines 是人工智能人性化领域的领导者，创造自主动画的数字人，使组织能够重新构想当今数字世界和虚拟宇宙中的客户体验。 Soul Machines 是唯一一家拥有数字大脑和自主动画专利技术的公司，以响应迅速、相关且前所未有的方式提供人机协作的全部功能和优点。
Mav
hiremav.com
Mav 是首款人工智能短信助手，适用于具有成长意识的销售代表。通过短信自动与您的潜在客户和客户进行来回交流。无论是安排会议、筛选潜在客户还是跟进潜在客户，Mav 都能帮您完成。雇用 Mav，扩展您的业务。
Mercury
mercury.ai
Mercury 是一个易于使用、基于人工智能的消息传递和实时聊天平台，可实现客户体验自动化。它使企业能够在网站聊天、WhatsApp 和 Facebook Messenger 上提供有影响力的客户体验和可衡量的结果。 Mercury 使用对话式 AI 减轻了面向客户的团队重复服务请求的负担，使现场代理能够专注于更复杂的用例。与 CRM 提供商、电子商务平台和对话设计工具的无代码集成允许与 Mercury 轻松连接。它使非技术团队能够以最小的设置开销和快速的上市时间构建复杂的服务自动化，并且无需为实时聊天支持代理按席位付费。
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家领先的会话式人工智能公司，提供会话式人工智能和生成式人工智能方面的企业级人工智能解决方案。我们专注于通过基于人工智能的聊天机器人增强金融服务、电子商务、电信和客户服务领域的客户体验，帮助企业实现提高客户忠诚度和收入的目标。
Verint
verint.com
Verint 是客户互动领域的全球领导者。自动化、人工智能和云领域的客户体验专家。
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在为沟通的新时代铺平道路，在这个时代，品牌可以以一种无摩擦、有意义且鼓舞人心的方式与客户进行沟通。 Hubtype 使公司能够通过对话应用程序大规模地进行简单、有意义且以客户为中心的对话；一项超越聊天机器人的新技术，结合了最好的图形界面（如网站和移动应用程序），提供出色的用户体验和最好的消息应用程序（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或网络聊天。