替代项 - GitMind
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Whimsical
whimsical.com
以思维速度进行视觉交流——协作流程图、线框、便签和思维导图。
Miro
miro.com
Miro 是在线协作白板平台，使分布式团队能够有效地协同工作，从使用数字便签进行集思广益到规划和管理敏捷工作流程。
Milanote
milanote.com
Milanote 是一个易于使用的工具，可将您的想法和项目组织到可视板中。添加注释、图像、链接和文件，直观地组织它们并与您的团队共享。
MindMeister
mindmeister.com
MindMeister 是一款在线思维导图应用程序，允许用户通过云可视化、共享和呈现他们的想法。 MindMeister 由 MeisterLabs GmbH 于 2007 年推出，MeisterLabs GmbH 是一家由 Michael Hollauf 和 Till Vollmer 创立的软件公司。经过 10 年的市场发展，MindMeister 拥有超过 700 万用户，迄今为止创造了超过 10 亿个想法。
Lucid
lucid.app
Lucid 是唯一一款让团队能够从想象未来到构建未来的视觉协作套件。
MURAL
mural.co
我们的平台和专业服务使创新团队能够以可视化方式思考和协作，以解决重要问题。只需将您的想法写在便利贴上即可。然后以列表、流程图、图表、框架、方法和绘图的形式进行组织，以激活和协调您的团队。
XMind
xmind.works
您最喜爱的心灵工具箱，现已在网络上打开。 XMind 网页版，可在任何现代浏览器中运行。它连接到您的 Dropbox、Google Drive 和 OneDrive。随时随地阅读、编辑和创建思维导图。
Gliffy
gliffy.com
制作 UML 图、流程图、线框图等。我们的免费图表软件和在线图表工具可改善协作和沟通。
Padlet
padlet.com
Padlet 是一个数字画布，可用于创建易于共享和协作的精美项目。它的工作原理就像一张纸。我们为您提供一个空白页面 - 一个小册子 - 您可以在上面放置任何您喜欢的内容。拖入视频、录制采访、自拍、撰写自己的文字帖子或上传一些文档，然后瞧！一个小板诞生了。通过选择自定义壁纸和主题使其更加美丽。 Padlet 与其他博客工具和灵感板不同，因为它很灵活。创建购物清单、维恩图、讨论板、团体贺卡、作品集或商业计划，全部在一个应用程序中完成。 padpad 可供世界各地的教师、学生、专业人士和各个年龄段的个人使用，可以在多个贡献者之间有选择地共享和编辑。
Mindomo
mindomo.com
创建思维导图、概念图、大纲和甘特图，以提高您的思维和学习能力。网络、桌面、iOS、Android。免费与我们一起绘制思维导图！
Mindmup
mindmup.com
MindMup 是一款流畅的在线思维导图创建器，由 Sauf Pompiers Ltd 开发。
Creately
creately.com
用于协作集思广益、规划、执行和分析项目的可视化工作区软件。实时协作、无限画布和强大的图表功能。
Wondershare EdrawMind
edrawmind.com
MindMaster 是一款免费的多平台思维导图工具，为您提供头脑风暴和知识管理的全面解决方案。今天就试试吧！
MindManager
mindmanager.com
使计划、项目和流程更加清晰和结构化。 可视化生产力工具和思维导图软件可将您和您的组织带到您想要的地方。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一款在线协作白板，集成了各种工具，可提高团队效率并释放团队想象力
Ayoa
ayoa.com
以不同的方式思考，取得更多成就。 Ayoa 是一款包容性一体化思维导图、白板和协作应用程序，旨在拥抱差异、提升创造力并推动成果。
Mind42
mind42.com
大致了解在 Mind42 上创建的不同类型的思维导图。 Mind42 是一款免费的在线思维导图软件，可让您与他人协作并发布思维导图。
ProcessOn
processon.com
ProcessOn 是一个在线协作绘图平台，使您能够创建各种图表，包括流程图、模型、BPMN、UML 和思维导图。我们认为图表可以帮助我们更好地理解和记忆抽象和晦涩的事物。当你向别人解释一些复杂的事情时，使用图表而不是大量的文字是一个好主意。
Aha!
aha.io
登录您的啊哈！工作区。还没有帐户？注册世界排名第一的路线图软件的 30 天免费试用版。
Klaxoon
klaxoon.com
自信地举办高效的研讨会。这个无忧平台连接团队，提供定制且高效的研讨会体验。
Bubbl.us
bubbl.us
与 Bubbl.us 在线思维导图和头脑风暴！创建彩色思维导图以打印或与他人分享。全球有数百万人使用 Bubbl.us 来产生想法、规划流程和创建演示文稿。
LinkFacts
linkfacts.link
LinkFacts 是一个在线思维导图平台，用于直观地捕获信息和想法，并共享或发布生成的图形/树
GroupMap
groupmap.com
实时在线协作头脑风暴和决策。从 60 多个头脑风暴模板开始，或者设计您自己的模板。模板包括 SWOT、六顶思考帽、感知图、利益相关者图、风险图、思维导图、精益业务画布等等……
Midlap
midlap.com
Midlap 是一种在线协作和头脑风暴工具，我们正在解决因在多个应用程序之间切换以与您的团队协作而出现的问题。我们通过在单个应用程序下提供白板、看板、流程图、文件、聊天、事件、甘特图等工具来解决这个问题。因此，无需再在不同的应用程序之间切换，并使用 Midlap 完成更多工作。