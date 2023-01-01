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替代项 - GitLab

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc. 是一家美国跨国公司，使用 Git 提供软件开发和版本控制托管服务。它提供了 Git 的分布式版本控制和源代码管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它为每个项目提供访问控制和多种协作功能，例如错误跟踪、功能请求、任务管理和 wiki。总部位于加利福尼亚州，自 2018 年以来一直是微软的子公司。GitHub 免费提供其基本服务。其更先进的专业和企业服务是商业性的。免费的 GitHub 帐户通常用于托管开源项目。截至 2019 年 1 月，GitHub 为所有计划提供无限的私有存储库，包括免费帐户，但每个存储库最多只允许三个免费协作者。从 2020 年 4 月 15 ...

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket 是 Atlassian 旗下的基于 Web 的版本控制存储库托管服务，适用于使用 Mercurial（从发布到 2020 年 7 月 1 日）或 Git（自 2011 年 10 月起）修订控制系统的源代码和开发项目。 Bitbucket 提供商业计划和免费帐户。截至 2010 年 9 月，它提供具有无限数量私人存储库的免费帐户（免费帐户最多可拥有 5 个用户）。Bitbucket 与 Jira、HipChat、Confluence 和 Bamboo 等其他 Atlassian 软件集成。 它类似于 GitHub，主要使用 Git。 Bitbucket 传统上通过私有专有软...

Gitea

Gitea

gitea.io

Gitea 是一个用 Go 编写的社区管理的轻量级代码托管解决方案。它是在麻省理工学院许可下发布的。

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

了解 Scalingo，它是第一个经过欧洲 PaaS 认证的 HDS（健康数据托管）和 ISO 27001。在法国托管您的应用程序并享受一流的客户支持。更快地部署您的应用程序。

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