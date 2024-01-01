Getfloorplan 是一项人工智能驱动的服务，允许用户快速轻松地创建详细的 2D 和 3D 平面图以及 360° 虚拟游览。使用 Getfloorplan，用户只需一分钟即可上传平面图或草图，人工智能将处理剩下的事情。 借助 Getfloorplan，用户可以在短短半小时内以实惠的价格获得全套优质材料。该服务被设计为易于使用，在所有设备上都有一个小部件，以及用于旋转、研究和逐步执行计划的工具。 Getfloorplan 还提供经济实惠的自动化功能以保持较低的价格，并每天快速处理多达 1,000 个渲染。客户报告称，使用 Getfloorplan 的 2D、3D 平面图和虚拟游览时，呼叫量增加了 30%。 客户的评论证实了节省的时间和金钱以及材料的高质量。

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