利用 Genuity IT 网络完成 IT 工作。 一个 SaaS 平台,用于管理 IT 并以批发价购买软件和服务。每天的费用不到一美元。 Genuity 是公司管理 IT 和购买商业软件的一站式商店。公司使用 Genuity 来跟踪公司所有笔记本电脑、管理员工支持请求以及以批发价购买软件。

网站: gogenuity.com

