Genie AI 是一款人工智能驱动的法律助理工具，让用户无需律师即可自信地起草、谈判和审查商业法律文件。 该工具由 GPT-4 和世界上最大的开源法律数据库提供支持。拥有超过 4,700 个免费模板，用户可以从各种定期更新的法律模板中进行选择，涵盖从技术到制造的各个领域。Genie AI 的人工智能助手提供了多种功能来增强法律文件起草流程。 它可以突出显示合同中的风险，用简单的术语解释条款，建议替代条款，使用跟踪变更进行修改，突出显示未使用的定义，并总结合同义务。 它还提供诸如在单一平台中与团队和同行进行实时协作、访问上下文条款库以及由法律专家定期更新的大型法律库等功能。该工具已获得《金融》等著名出版物的认可泰晤士报、福布斯和 TechCrunch。 它还与 Withers LLP、Tech Nation Applied AI、Barclays Eagle Lab、Entrepreneur First 和伦敦大学学院创新与企业部门等知名组织合作。Genie AI 通过 ISO27001 认证、256 位加密、访问控制确保数据隐私和安全，以及定期外部审计。 该工具提供不同的定价计划，包括免费选项，以及人工智能辅助文档创建选项。总体而言，Genie AI 是一款全面的人工智能法律助手，使用户能够高效且经济高效地浏览法律环境。

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