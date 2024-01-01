佳得乐是百事公司旗下领先的运动饮料品牌，专注于为运动员提供水分和电解质补充。 该网站是所有佳得乐产品的中心枢纽，包括各种运动饮料配方、粉末、片剂和相关运动营养品。 访客可以直接通过该网站浏览和购买佳得乐产品，包括可定制的瓶子和捆绑包。客户可以注册 Gatorade iD 忠诚度计划以获得奖励并获得免费送货等福利。 该网站突出了佳得乐的运动科学专业知识，展示了他们的产品是如何设计来促进运动员的水分和表现的。 Gatorade.com 网站为标志性运动饮料品牌的运动员、教练和粉丝提供电子商务平台和教育资源。

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