替代项 - Gatheround

CoffeePals

coffeepals.com

CoffeePals 是一款 Microsoft Teams 应用程序，可将个人匹配在一起进行虚拟咖啡会议，以提高员工参与度、开始新的对话并发展更深层次的联系。该应用程序定期将同事配对，通过视频聊天和一杯咖啡进行一对一的聚会。 CoffeePals 在各个团队之间举办比赛，以加强联系并鼓励加强合作。您可以定期联系导师和受训者，以便人们可以在企业内部学习和进步。为了减少优势，您可以改进新员工的入职流程，并允许新员工与现有员工见面。使用具有匹配指标和历史记录的仪表板来监控员工如何相互沟通，您可以了解您的团队和组织如何使用此平台进行连接。用户还可以使用 CoffeePals 机器人来处理冷淡的介绍，...