替代项 - Gatheround
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Gather
gather.town
Gather 帮助分布式团队构建虚拟工作空间，将每个人聚集在一起。无论您是在会议中协作、与同事协作，还是在某人的数字办公桌前停留，与您的团队的联系都变得轻松且充满活力。无论您的团队成员身在何处，高带宽工作和文化创造都会发生。建立牢固的远程关系不再需要安排会议。加入全球超过 1000 万通过 Gather 进行联系的人，打造您的远程团队喜爱的文化。
Goosechase
goosechase.com
对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard 是一个订阅软件平台，为员工与员工主要位于远程或分布在多个地点的公司提供解决方案。 Pingboard 的功能可帮助人力资源、运营、内部沟通和其他高级领导专业人员组成的部门传达与整个公司相关的信息。 Pingboard 还具有一些功能，可以帮助组织中的每个人了解谁是谁以及谁做什么，然后以有意义的方式与这些同事联系。
Polly
polly.ai
使用 Polly 捕获有关 Slack、MS Teams、Zoom 和 Google Meet 的即时反馈。它可以帮助各种规模的团队立即做出更明智的、数据驱动的决策！我们相信世界上的每一个声音都有能力改变工作，我们的目标是让他们的声音被听到。超过 40% 的财富 100 强公司使用 Polly，为全球团队提供支持，同时通过我们的实时反馈工具推动更深入的参与：问答、单问题和多问题 Polly、模板、破冰游戏、问答等。 Polly 的响应速度比电子邮件快 10 倍，因为它不仅提供本机应用内体验，还提供网络投票。 Polly 已发送超过 2000 万个 Polly，每月有 100 万活跃用户，它可以...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals 是一款 Microsoft Teams 应用程序，可将个人匹配在一起进行虚拟咖啡会议，以提高员工参与度、开始新的对话并发展更深层次的联系。该应用程序定期将同事配对，通过视频聊天和一杯咖啡进行一对一的聚会。 CoffeePals 在各个团队之间举办比赛，以加强联系并鼓励加强合作。您可以定期联系导师和受训者，以便人们可以在企业内部学习和进步。为了减少优势，您可以改进新员工的入职流程，并允许新员工与现有员工见面。使用具有匹配指标和历史记录的仪表板来监控员工如何相互沟通，您可以了解您的团队和组织如何使用此平台进行连接。用户还可以使用 CoffeePals 机器人来处理冷淡的介绍，...
SoWork
sowork.com
SoWork 是一款虚拟工作场所工具，专为希望提高效率、生产力和协作的远程团队而设计。该工具提供了一个智能虚拟办公室环境，团队可以在其中实时连接、沟通和参与，提供一种存在感、自发性和联系感。 用户可以创建自己的头像和可自定义的工作区，这使他们能够流畅地视频聊天、与团队成员协作并比以前更快地完成工作。 该工具还具有高清视频和录音、屏幕共享、人工智能驱动的会议摘要、预定会议等高级功能。 SoWork 的 AI 会议助手 Sophia Bot 可以帮助用户创建包含摘要、行动项目和决策的会议记录。此外，SoWork 的 MapMaker 使用户能够定制他们的数字办公室，以匹配他们团队的文化。 ...
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco 通过社会认可和奖励将人们聚集在一起，创造了一个更加充满活力的工作场所。 HeyTaco 有趣且独特的善良货币（炸玉米饼）将有助于建立更牢固的联系、鼓舞士气并提高整体团队的幸福感。主要优点： - 促进积极沟通 - 建立友情 - 鼓励人们表达感激之情 - 培养欣赏文化 - 将公司价值观融入生活 - 提高员工士气 - 提高敬业度 - 帮助远程团队建立联系 新！通过 HeyTaco Giver 模式打造奉献文化
Crowdpurr
crowdpurr.com
通过琐事、排行榜等为您的活动增添乐趣……免费！ Crowdpurr 可帮助您为现场、虚拟和混合活动创建有趣的交互式移动体验。
Slides With Friends
slideswith.com
通过他们喜欢的交互式演示工具，将您的团队聚集在一起并吸引所有观众。 Slides With Friends 是一款交互式幻灯片播放器和构建器。使用我们现成的游戏平台让您的团队聚集在一起进行破冰、团队建设、签到、投票等活动。或者为您的团队构建您自己的自定义交互式演示文稿，以便轻松加入并一起玩。
GoProfiles
goprofiles.io
第一个适合任何地方员工的人工智能人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正联系的文化。我们结合了员工名录和同行认可的最佳部分，构建了一个全新的人才平台。
Ploito
ploito.com
Ploito – 用于远程工作的虚拟办公室。一款用于组织远程工作的应用程序，具有视频对讲机、远程呈现效果、倦怠预防和员工健康跟踪器。