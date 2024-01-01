替代项 - Gan AI
VEED
veed.io
视频编辑变得简单。只需单击一下即可创建视频。添加字幕、转录音频等。
Runway
runwayml.com
快速编辑视频所需的一切。 神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
D-ID
d-id.com
面向未来的生成人工智能。 只需按一下按钮即可制作带有说话头像的定制视频，为企业和创作者提供超能力。
HeyGen
heygen.com
利用 AI 制作引人入胜的视频速度提高 10 倍 认识 HeyGen - 适合您团队的最佳 AI 视频生成平台。
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip 将长视频变成高质量的病毒式剪辑，供您在 TikTok、YouTube Shorts 和 Reels 上分享，以扩大社交媒体覆盖范围。
DeepBrain AI
deepbrain.io
使用简单的文本快速创建人工智能生成的视频。 通过 Metahuman 支持多语言 TTS。 与逼真的人工智能头像交谈。
Synthesia
synthesia.io
只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Rask.ai
rask.ai
告别昂贵的翻译人员。我们的目标是通过人工智能提供与人类一样好的配音和翻译体验
Elai.io
elai.io
仅从文本创建 AI 视频。 无需使用摄像机、工作室和绿屏，只需几分钟即可与演示者一起制作定制的 AI 视频。
Yepic Studio
yepic.ai
使用 Yepic Studio 在几分钟内创建 AI 视频。使用 VidVoice 配音实时视频会议。使用我们的 API 个性化和缩放 AI 视频。免费试用。
Hippo Video
hippovideo.io
类别领先的视频消息传递平台，受到面向客户的团队的青睐。
Colossyan
colossyan.com
与人工智能演员一起制作视频 - 别再把时间花在工作室上。 将专业视频编辑交给 Colossyan Creator，无需任何培训或高级技能。只需输入文本，几分钟内即可制作出 70 多种语言的视频。
Munch
getmunch.com
Munch 使用最先进的生成人工智能和营销分析，从您的长视频中提取最具吸引力、最热门和最有影响力的剪辑。
Hour One
hourone.ai
在 15 分钟内创建 AI 视频内容。 在几分钟内将任何文本、幻灯片或提示转变为专业演示者主导的视频。任何语言
Typecast
typecast.ai
在线人工智能语音生成器，可以将您的文本变成栩栩如生的语音。超过 300 种超现实的声音。按照您想要的方式创建您的内容！
Exemplary AI
exemplary.ai
将视频和音频转换为引人入胜的内容。 通过简单的提示生成摘要、视频片段、文字记录、字幕、翻译等
Vidon.ai
vidon.ai
创建视频的最简单方法。无需相机即可创建引人入胜的视频。
SpiritMe
spiritme.tech
使用数字头像进行即时视频制作 输入任何文本，我们都会生成一个视频，您可以在视频中用您的外表、声音和情感像真实一样地说出来
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一个使用先进的人工智能工具来简化播客制作的平台，提供快速转录、说话者识别、元数据生成和支持人工智能主持人交互等功能。
Reface
reface.ai
Reface – 在这里，您只需一张自拍照即可交换视频和 GIF 中的面孔、为照片制作动画并将照片变成卡通。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生产力工具，可根据文本或内容（例如有关某个主题的事实、统计数据、测验、见解和教育）生成卷轴。所有卷轴都包含使用先进人工智能或克隆版本语音的语音旁白。凭借其自动驾驶模式，它有助于在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自动创建和发布 Reels。或者，每个卷轴都可以在发布前进行人工审核。所有卷轴都包含您的公司名称和徽标。 * AI 脚本生成：它根据各种文本提示或类别（如事实、统计数据、琐事、见解、促销等）创建卷轴脚本。 * 人工智能和克隆语音旁白：选择人工智能生成的语音库或克隆您的声音以获得...
Pipio
pipio.ai
现在只需键入、单击和拖动即可轻松创建专业的 AI 视频。 Pipio 提供 100 多个真实的虚拟发言人，可以完全定制以满足您的需求。这些人工智能化身可以说 40 多种语言和不同的口音，充当您的个人摄像师，负责营销、销售、在线学习、培训等。通过消除对昂贵的摄制组、人才或代理机构的需求，Pipio 让视频制作工作室触手可及。
Tavus
tavus.io
Tavus 引领着沉浸式、超个性化视频的发展方向，这些视频看起来和听起来都像您一样，而且规模也无与伦比。通过专为观众制作的实时视频，为他们提供难忘的体验。
Laetro
laetro.com
让世界一流的创意团队随时交付您的项目。借助按需创意和设计支持加快行动速度。无需任何机构。
Rizzle
rizzle.com
Rizzle 从播客和视频中创建预告片、精彩片段和剪辑。利用 AI，Rizzle 将编辑时间从 8 个小时以上缩短到 30 分钟以内。 Rizzle 与 Getty Images、MapTiler、OpenAI、Anthropic 等合作，带来卓越品质的视频。
Personate AI
personate.ai
Personate 是一个使用合成人类的人工智能视频生成平台。 借助 Personate，您可以在没有摄像头的情况下为您的团队创建学习和发展内容的视频演示，并且只需输入文本即可让人类说话。 这使您免于昂贵的视频制作成本，并且比传统方法节省更多时间。 Personate AI 可以通过一次针对一名用户的大规模超个性化视频，最大限度地提高整个客户渠道的转化率、降低购物车流失率、重新吸引失去的潜在客户并增强客户体验。
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysical PRO 可帮助您在一生中构建有价值的面部、语音和表演数据组合，包括您的面部图像、语音录音或表演视频。
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis 是一款创新应用程序，利用尖端的 Deepfake 技术和自然语言处理 (NLP) 来创建所选个人传递指定文本的高度逼真的视频。