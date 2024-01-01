替代项 - Gable
Skedda
skedda.com
办公室、联合办公空间、大学、体育场馆、工作室和教堂只是 Skedda 管理办公桌、房间、庭院、工作室、大厅和所有其他“空间”使用的一些场所。
Envoy
envoy.com
将人们聚集在灵活的工作场所 加入成千上万家依靠 Envoy 来保持混合工作场所平稳、安全运行的公司，让内部的每个人都能蓬勃发展。
Robin
robinpowered.com
Robin 是行业领先的灵活工作场所平台，用于将人们与房间、办公桌以及彼此连接起来。我们与您已经了解和喜爱的工具集成，使采用变得轻而易举。
deskbird
deskbird.com
点击、预订、工作 终于推出一款深受用户喜爱的办公桌预订软件。使用最直观的工作空间预订解决方案转向混合工作场所 - 从第一天起，您的员工就会喜欢它。 办公桌轮用和办公室规划正确。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD 产品可帮助您管理联合办公、灵活空间和混合工作场所，并为人们提供出色的工作场所体验。
Yoffix
yoffix.com
想要优化办公室使用并创造员工喜爱的快乐混合工作环境吗？借助我们以人为本的工作场所平台，员工可以轻松安排办公时间并预订共享办公桌、房间和停车场，而公司则可以跟踪、管理和优化其办公资产。 Yofix 易于设置（只需几个小时）、使用直观、可定制并与 Microsoft Teams 和 Slack 完美集成。我们的办公室管理应用程序是一种直观的解决方案，旨在优化工作空间利用率、提高团队生产力并在当今动态的工作环境中提供灵活性。它适合各种规模的企业，从小型团队到大型公司。 Yoffix 提供您掌握混合工作所需的一切： - 安排办公室和远程工作时间，以激励员工返回办公室 - 交互式 3D 平面图 - 任何...
Whatspot
whatspot.app
使用 Whatspot 将您的工作空间管理提升到新的高度。我们提供动态解决方案，满足您的所有预订需求 - 从办公桌到（会议室）房间和停车位，同时保持易于使用，非常适合企业、联合办公空间、大学和公共机构。 Whatspot 对于 3 个空间和最多 15 个用户永久免费！通过我们直观的平台免费体验无与伦比的效率，并在您需要扩展时进行扩展。我们的定价在设计时考虑到了可扩展性，该计划根据您的使用情况提供灵活的定价结构。受益于：交互式地图、移动应用程序、工作场所二维码、轻松访客访问、审批流程、空间利用率统计。简化您的空间、简化预订并优化资源使用，同时增强用户体验。选择 Whatspot 打造更智能、更有...
Team Today
team-today.com
Team Today 提供了一种易于使用的规划和管理工具，通过显示同事计划在哪里工作、哪些办公室最繁忙以及人们的工作日期，使员工能够决定在哪里工作以及何时工作。然后对这些信息进行分析，以提供有关办公空间使用方式的见解和趋势。
Duome
duome.co
Duome 是一款适用于混合工作团队的智能调度平台，可根据您需要见的人员和需要完成的工作，推荐完成手头任务的最佳地点，从而增强协作和办公室使用。
Booxpace
booxpace.com
办公室预订应用程序提供灵活、安全且以员工为导向的解决方案，适合不断发展的业务模式。创建您自己的工作空间允许您的员工使用 Booxpace 根据自己的需要随时随地快速规划办公时间，并为自己和团队成员进行预订。 • 定义工作空间 • 容量和预订管理 • 最大日数控制 沟通 使用 Booxpace 通知您的员工、提出明智的建议以及管理您的活动和培训预订。 • 移动通知 • 内部公告 • 提示与技巧 衡量和改进 通过对员工如何使用办公室的各种分析来衡量对资源的需求，并制定提高资源效率的策略。 • 最常使用的区域 • 按位置划分的人员分布 • 需求管理（餐厅、停车场等） 包括您的员工 允许您的员工使用 ...
Ofisly
ofisly.com
Ofisly 是一款工作场所预订和办公室管理应用程序。 Ofisly，终极工作场所预订和办公室管理应用程序，设计时考虑到简单性。我们易于使用的界面将权力交给您的员工，只需点击几下鼠标即可轻松预订办公桌或停车位。借助访客管理、包裹跟踪和事件报告等前台工具，告别传统办公室管理的麻烦，所有这些工具都无缝集成到 Ofisly 中，根据办公室经理的见解构建，Ofisly 专为简化您的工作空间运营而量身定制。不再需要冗长的销售会议 - 开始独立使用 Ofisly，体验交互式平面图和地图的效率，您可以根据您的办公室布局进行自定义。无论您是管理混合团队还是在灵活的办公室运营，Ofisly 都能满足您的需求。 ...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq 是一个工作场所体验平台，使组织能够管理办公空间，同时完美同步房地产策略和员工体验。我们为工作场所团队提供用户友好的工具，让他们可以根据实时数据自信地优化工作空间、管理灵活的工作政策并打造无缝的工作场所体验。
Wayleadr
wayleadr.com
在 Wayleadr，我们相信您的员工上班的方式可以改变您的心情和企业的价值。作为世界第一的到达平台，Wayleadr 正在帮助更多的人更轻松、更快、更轻松地到达。 Wayleadr 将停车场、办公桌和会议室等物理空间转变为智能、地图化且可即时访问的空间，创造了无摩擦的到达体验，使所有类型的企业能够提高效率，创造和谐并提高生产力。立即访问 wayleadr.com，了解为什么 OpenAI、Uber 和赛诺菲等当今 21 世纪的公司选择 Wayleadr 来帮助其员工更轻松地到达目的地。
UnSpot
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疫情过后，许多员工不再需要每周在办公室工作 5 天，公司也不再需要只分配一个人的工作场所，让不同的人在不同的日子坐在同一个地方。找到拥有合适设备的最佳工作场所，或者找到您想坐在一起的同事。一键预订餐桌或会议室。围绕团队何时到达办公室来计划您的日程安排，无需长时间讨论。不要错过你想交谈的同事来到办公室的日子。在您很少去的办公室或楼层中寻找出路。该系统包含易于使用的所有必要集成，例如 Active Directory、Google 和 Exchange 日历。它还具有高度开发的功能，用于查找和预订会议室，包括将显示器放置在房间的前面。如果一家公司甚至部分引入灵活工作岗位，这就会给人们一个选择，公司...
Comeen
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