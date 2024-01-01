替代项 - Fuze
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications开发的一款可视电话软件程序。免费版本提供视频聊天服务，最多允许 100 台设备同时进行，免费帐户的会议时间限制为 40 分钟，会议人数为 3 人或更多。用户可以选择通过订阅其中一项计划进行升级，最高允许同时支持 1,000 人，且没有时间限制。在 COVID-19 大流行期间，Zoom 和类似产品的使用量大幅增加远程工作、远程教育和在线社交关系。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一个通信和协作平台，集工作场所聊天、视频会议、文件存储和应用程序集成于一体。该服务与 Office 365 订阅办公生产力套件集成，并具有可与非 Microsoft 产品集成的扩展功能。 Microsoft Teams 是 Slack 等服务的竞争对手，是 Microsoft Skype for Business 的演进和升级路径。微软在纽约的一次活动中宣布了 Teams，并于 2017 年 3 月 14 日在全球范围内推出了该服务。它是在内部会议期间创建的黑客马拉松在公司总部举行，目前由微软公司副总裁布莱恩·麦克唐纳 (Brian MacDonald) 领导...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet（以前称为 Hangouts Meet）是 Google 开发的一项视频通信服务。它是替代 Google Hangouts 的两个应用程序之一，另一个是 Google Chat。 Google 计划于 2019 年 10 月开始停用 Google Hangouts。
Skype
skype.com
Skype 是一款电信应用程序，专门通过 Internet 在计算机、平板电脑、移动设备、Xbox One 控制台和智能手表之间提供视频聊天和语音通话。 Skype还提供即时消息服务。用户可以传输文本、视频、音频和图像。 Skype 允许视频电话会议。 截至 2010 年底，全球用户数量超过 6.6 亿，截至 2015 年 8 月，估计每月活跃用户超过 3 亿。2012 年 2 月，Skype 同时在线用户数为 3,400 万。2020 年 3 月，Skype每月有 1 亿人使用，每天有 4000 万人使用。由于 COVID-19 大流行，每日用户数量比上个月增加了 70%。Skype 于 ...
Slack
slack.com
Slack是美国软件公司Slack Technologies开发的专有商业通信平台。 Slack 提供了许多 IRC 风格的功能，包括按主题组织的持久聊天室（频道）、私人群组和直接消息传递。
Zoho Cliq
zoho.com
简化团队沟通以推动工作向前发展。 Zoho Cliq 通过有组织的对话、易于查找的信息以及连接到您喜爱的工具来简化您的团队沟通。
TeamViewer Web
teamviewer.com
前所未有的远程支持在一个平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索无缝、安全的体验。
Whereby
whereby.com
无需登录或下载即可轻松召开视频会议。具有屏幕共享、录制等功能的视频会议。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Element
element.io
Element 是一款安全的群组视频通讯应用程序，具有高级群聊隐私设置、团队沟通和生产力功能，同时使用 Matrix 开放网络在家工作。与强大的端到端加密进行协作。群组即时通讯 Riot.im 现已更名为 Element
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Rocket.Chat
rocket.chat
通过通信中心进行领导，可以完全控制您的数据。多合一平台：团队协作、全渠道参与、DevOps 和 ChatOps。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
OpenPhone
openphone.co
适合初创公司和小型企业的电话
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一个免费的（针对小型企业）社交企业平台。这是一个统一的工作空间，可以处理日常操作和任务的许多方面。在几分钟内创建您自己的社交内联网！
Zoho Meeting
zoho.com
满足您的在线会议和网络研讨会需求的网络会议软件。 Zoho Meeting 是一个安全的在线会议平台和网络研讨会解决方案。随着世界拥抱远程工作，在线应用程序（尤其是网络会议软件）的安全和隐私正在成为人们关注的话题。 Zoho Meeting 遵循协议，通过加密并遵守国际公认的安全和隐私标准来保护您的在线信息。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
Twilio
twilio.com
Twilio 是一家美国云通信平台即服务 (CPaaS) 公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 Twilio 允许软件开发人员以编程方式拨打和接听电话、发送和接收短信以及使用其 Web 服务 API 执行其他通信功能。
MightyCall
mightycall.com
小企业的声音。快速、简单、安全。专为小型企业设计的虚拟电话系统。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Gather
gather.town
Gather 是一个视频通话空间，可让多人同时进行单独的对话，并像在现实生活中一样轻松地进出这些对话。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com 提供最多可容纳 1,000 名参与者的高清音频会议、屏幕共享和视频会议。注册一个免费帐户。
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime 让用户可以在线见面和聊天，Amazon Chime SDK 让开发人员可以将音频和视频协作添加到他们的应用程序中。
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一家位于亚利桑那州斯科茨代尔的互联网语音协议 (VoIP) 公司。 Nextiva专注于基于云的通信领域 Nextiva表示其电话和其他技术服务目前被15万家企业使用。
GoTo
goto.com
GoTo 是一个统一通信平台，以低廉的价格提供视频会议、网络研讨会和电话系统解决方案。今天了解更多。
crowdcast
crowdcast.io
世界聚集的地方 — 通过在线活动接触、参与和发展您的社区。
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用于消息传递和协作的开源服务器和客户端软件。要了解更多信息，请访问 https://www.zimbra.com。
CallHippo
callhippo.com
适用于商业和企业的虚拟电话系统可在 3 分钟内提供 50 多个国家/地区的本地和免费电话号码。