替代项 - FutureVault
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前称为 SkyDrive）是 Microsoft 运营的文件托管服务和同步服务，作为其 Web 版 Office 的一部分。 OneDrive 于 2007 年 8 月首次推出，允许用户在云中存储文件和个人数据（例如 Windows 设置或 BitLocker 恢复密钥）、在 Android、Windows Phone 和 iOS 移动设备、Windows 和 macOS 计算机以及其他设备之间共享文件和同步文件。 Xbox 360 和 Xbox One 游戏机。用户可以将 Microsoft Office 文档上传到 OneDrive。 OneDri...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox 是由美国公司 Dropbox, Inc. 运营的文件托管服务，总部位于加利福尼亚州旧金山，提供云存储、文件同步、个人云和客户端软件。 Dropbox 是由麻省理工学院的学生 Drew Houston 和 Arash Ferdowsi 于 2007 年创立的一家初创公司，初始资金来自种子加速器 Y Combinator。 Dropbox 被评为美国和全球最有价值的初创公司之一，估值超过 100 亿美元，并且被称为 Y Combinator 迄今为止最成功的投资之一。然而，Dropbox 也因安全漏洞和隐私问题等问题而受到批评和争议。 Dropbox 自 2014 年起在中国被...
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer 是一家位于荷兰的基于互联网的计算机文件传输服务。该公司由 Rinke Visser、Bas Beerens 和 Nalden 于 2009 年在阿姆斯特丹创立。 2018年10月，WeTransfer重新推出了其应用程序，名称为“Collect by WeTransfer”。 2020 年 5 月，印度以安全原因为由禁止了 WeTransfer 应用程序。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。
Zoho WorkDrive
zoho.com
为协同工作的团队提供在线文件管理。 改变团队的合作方式 - 为他们提供安全、共享的工作空间，让他们的想法从构思到实现都有一个归宿。创造、协作并实现团队合作。
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud 是一套客户端服务器软件，用于创建和使用文件托管服务。 Nextcloud 是免费且开源的，这意味着任何人都可以在自己的私人服务器设备上安装和操作它。 Nextcloud 应用程序在功能上类似于 Dropbox、Office 365 或 Google Drive，但可以在家庭本地计算机上使用或用于异地文件存储托管。 Office 功能仅限于基于 x86/x64 的服务器，因为 OnlyOffice 不支持 ARM 处理器。 与专有服务相比，开放式架构使用户能够完全控制其数据。 原来的 ownCloud 开发人员 Frank Karlitschek 分叉了 ownClou...
pCloud
pcloud.com
pCloud 是安全的云存储，您可以在其中存储、共享和处理所有文件。您可以在任何设备上随时随地访问它们！免费获得 10 GB！
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一个免费的（针对小型企业）社交企业平台。这是一个统一的工作空间，可以处理日常操作和任务的许多方面。在几分钟内创建您自己的社交内联网！
Zoho Docs
zoho.com
团队和个人的在线文件管理。 将您的团队带到一个安全的协作工作空间，每个人都可以实时使用一切。安全地创建、协作并完成工作。
Koofr
koofr.net
Koofr 提供基于欧盟的安全云存储，终身免费存储空间以及连接多个云帐户（Dropbox、Google Drive、OneDrive）和个人存储的选项。探索更好的方式来存储、访问和共享您的照片、视频和文档。获取免费账号吧！
Sync
sync.com
通过 Sync 随时随地存储、共享和访问您的文件。
Starchive
starchive.io
由创意人士构建、为创意人士打造的数字资产管理。将您的文件存储在云中，利用人工智能驱动的元数据，快速共享大文件。
Copilot
copilot.com
Copilot 是服务企业的现代客户门户 通过客户门户为客户提供一站式体验，该门户可简化消息传递、支付、文件共享、帮助中心、自定义应用程序访问等。
Tresorit
tresorit.com
超安全的云存储和文件共享。通过端到端加密和瑞士隐私保护您的个人照片和工作文件。个人套餐从 500GB 加密在线存储起。
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx - 印度文件共享应用程序和具有云存储的在线文件传输平台。安全地在线共享文件。在任何设备上共享图像、视频、文档、文件夹或数字资产。
odrive
odrive.com
对所有存储的统一访问，以便您可以同步、共享、备份和加密 Amazon Drive、Dropbox、Google Drive、OneDrive、Box、S3、WebDAV、FTP 等中的文件
Moxo
moxo.com
Moxo 交互工作空间被世界各地的领先企业用来简化数以百万计的 B2B 项目，从账户注册到账户管理。
Datto
datto.com
Datto, Inc. 是一家美国网络安全和数据备份公司。 2007 年成立于康涅狄格州诺沃克，2017 年成为 Vista Equity Partners 的子公司，并与 Autotask Corporation 合并。
DropSend
dropsend.com
使用 DropSend 免费发送大文件。通过电子邮件发送文件、在线存储文件、控制发送和下载以及将 DropSend 用于您的业务。
CAYA
getcaya.com
使用 CAYA 接收、组织和编辑所有文档。超过 20,000 名客户已使用 CAYA 作为云中的文档中心并将其日常邮件数字化。
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一种简单、强大且易于使用的云文件共享、文件同步和在线备份服务。与 Dropbox 不同，SugarSync 使您能够备份现有的文件夹结构。免费试用 30 天，立即开始！
Onehub
onehub.com
Onehub 是一款 Web 应用程序，可提供您与合作伙伴、客户、同事和供应商轻松、安全地共享业务信息和文件所需的一切。
FlippingBook
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将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 从任何设备或位置安全地共享内容并与客户和内部团队协作。部门和小型企业需要简单、安全的解决方案来与客户和彼此协作。借助 ShareFile，您可以使用任何设备安全地访问文件、共享数据并创建省时的工作流程。设置简单、快速 - 无需 IT。在任何设备上共享、发送任何大小的文件：无论您是在办公室还是在旅途中，您都可以通过云存储随时随地安全地访问您的文件。了解您的文件始终安全：银行级加密可保护您的文件、电子邮件和附件在传输和静态时的安全。安全协作：审核跟踪和可配置权限，以了解和控制谁在访问您的数据。优化客户和员工入职流程：节省时间的工作流程减少了单点协作中的手动文书工作。安全 ...
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