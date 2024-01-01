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Functionize 提供了一个智能测试平台，该平台融合了人工智能和机器学习技术，可自动执行艰苦的软件测试过程。我们与各种规模和技能的团队合作，通过云中的弹性规模测试来改进测试创建、消除测试不稳定并加速发布。通过采用机器学习方法来提高质量，Functionize 使企业能够更快地交付更高质量的软件。 Functionize 被 Gartner 列入敏捷和 DevOps 创新领域的酷供应商名单，并受到 Zillow、惠普、Farmers Insurance、Honeywell 和 Logitech 等领先企业的信赖。
目录:
Software Development
软件测试工具

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