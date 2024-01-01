替代项 - Fullintel

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Tumblr
tumblr.com
Tumblr（风格化为 tumblr，发音为“tumbler”）是一家美国微博和社交网站，由 David Karp 于 2007 年创立，目前归 Automattic 所有。该服务允许用户将多媒体和其他内容发布到简短的博客中。用户可以关注其他用户的博客。博主还可以将他们的博客设为私有。对于博主来说，网站的许多功能都是通过“仪表板”界面访问的。 截至 2019 年 8 月 12 日，Tumblr 拥有超过 4.75 亿个博客。 截至 2016 年 1 月，该网站每月访问量超过 5 亿，到 2019 年 8 月降至不足 4 亿。
Feedly
feedly.com
Feedly（风格化为 feedly）是一个新闻聚合应用程序，适用于运行 iOS 和 Android 的各种 Web 浏览器和移动设备。它还可以作为基于云的服务提供。它从各种在线来源编译新闻提要，供用户定制并与其他人共享。 Feedly 由 DevHD 于 2008 年首次发布。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一个社交媒体管理平台，由Ryan Holmes于2008年创建。该系统的用户界面采用仪表板的形式，支持Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社交网络集成。 Hootsuite 总部位于温哥华，在多伦多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 个地点拥有近 1,000 名员工。该公司在超过 175 个国家/地区拥有超过 1600 万用户。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Planoly
planoly.com
通过计算机和手机管理、计划和安排您的 Instagram 帖子。创建一个有凝聚力的 Instagram 源并管理多个 Instagram 帐户。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Sprout Social
sproutsocial.com
通过 Sprout Social 重新构想社交媒体如何发展您的业务。查看我们的社交媒体管理工具的实际应用。立即开始您自己的免费试用。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
Tailwind
tailwindapp.com
感觉就像营销团队的工具。 Tailwind 可以自动化社交媒体营销中最困难的部分，以便您可以更聪明、更快地成长。
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易于使用的社交媒体管理软件，可让您保持井然有序、节省时间并轻松管理收件箱、发布、报告、监控和团队协作工具。
Sendible
sendible.com
在社交媒体上提升您的品牌故事。与您的客户和团队合作，在每个平台上规划、发布和衡量内容的成功。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
Awario
awario.com
免费开始品牌监控！跟踪网络资源上的提及，分析您的竞争对手，监控您的利基影响者，并在社交网络上寻找潜在客户！
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基于云的自助式商业智能应用软件公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。该公司以创建业务仪表板应用程序而闻名，该应用程序旨在分析、转换和报告来自不同集成商业智能源的数据。它是一款免费增值应用程序，用于在一个地方跟踪和监控所有业务指标。虽然其核心市场仍位于美国，但 Cyfe 一直在全球扩张，目前在全球 15 个国家开展业务。
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker 是一款非常强大的社交媒体分析工具和社交媒体监控工具，受到全球品牌和机构的推荐。
Iconosquare
iconosquare.com
通过为您的团队提供的独家见解和一流的管理工具，扩大您的 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 影响力。开始 14 天免费试用。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主题标签分析和社交媒体分析公司，为 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供带有主题标签跟踪的实时数据。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Dataminr
dataminr.com
客户依靠 Dataminr 的人工智能平台来获取高影响事件和新兴风险的早期信号，从而充满信心地做出反应并更有效地管理危机
Snoopreport
snoopreport.com
无需安装应用即可查看任何人的 Instagram 活动。使用 Snoopreport Instagram 活动跟踪器查看某人在 Instagram 上喜欢和关注的内容
Brand24
brand24.com
Brand24 可让您即时访问网络上有关您品牌的提及。
eclincher
eclincher.com
发现 eclincher，您唯一需要的社交媒体管理平台！征服社交媒体的压力并控制您的社交媒体营销任务！
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位于加利福尼亚州桑尼维尔的美国企业安全公司，为入站电子邮件安全、出站数据丢失防护、社交媒体、移动设备、数字风险、电子邮件加密、电子发现和电子邮件提供软件即服务和产品归档。
Mention
mention.com
获取一款一体化工具，让您能够倾听受众的意见、发布精彩的帖子并回复客户。
Statusbrew
statusbrew.com
在社交媒体上与客户进行大规模互动。 Statusbrew 是一款社交媒体参与工具，可统一您的社交收件箱、将您的团队聚集在一起并创建自动化工作流程。而且，还有更多。
Business Wire
businesswire.com
新闻稿发布和监管披露领域的全球领导者。公共关系和投资者关系专业人士依靠美国商业资讯来实现广泛且有针对性的市场覆盖。
Critical Mention
criticalmention.com
一流的电视、广播、新闻、播客和社交媒体监控服务，以及业内最准确的媒体联系数据库。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前称为 MediaMiser ）是一家为公共关系和营销专业人士提供媒体监控和分析软件以及专业服务的提供商。 Agility PR Solutions 使用专有技术来监控、汇总、分析和共享来自社交、传统和数字媒体的 200,000 多个来源的内容，向客户提供详细的分析报告和每日简报，其中包括多家财富 500 强公司和加拿大政府机构，例如2014 年 7 月，提供业务流程、技术和咨询服务的美国公司 Innodata Inc.（纳斯达克股票代码：INOD）收购了 Agility（当时的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMise...
Sociality.io
sociality.io
团队管理社交媒体渠道所需的一切。 构建可扩展的协作工作流程来安排内容、分析绩效、管理参与度和监控竞争对手。
Emplifi
emplifi.io
优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的内容。与重要的影响者合作。 利用我们的内容洞察来产生想法、创建高性能内容、监控您的表现并识别影响者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4200 万个网站、300t 参与度、50 万记者和 4.92 亿个问题的内容营销数据，为超过 50 万营销人员的策略提供支持。
SentiOne
sentione.com
通过对话语音机器人和聊天机器人探索基于人工智能的在线聆听和客户服务自动化的未来。
Exolyt
exolyt.com
领先的 TikTok 分析工具，可帮助企业分析 TikTok 帐户、获取富有洞察力的报告并导出数据。
Prezly
prezly.com
Prezly 是一个讲故事的平台，帮助组织发布、分发和拥有他们的故事，以吸引粉丝。
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions 挖掘互联网的每个角落，以查找有关任何人或任何事物的所有品牌提及。将其用于品牌和媒体监控、竞争对手间谍、声誉管理、网络和社交监听等等！
Oktopost
oktopost.com
B2B 社交媒体管理平台，用于管理、监控和衡量您的所有社交媒体活动。实现您的 B2B 营销目标。预订演示。
Muck Rack
muckrack.com
使用 Muck Rack 寻找记者、为您的故事获取媒体报道、监控新闻并报告您的公关影响。记者可以建立作品集并加速他们的职业生涯。
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是多地点品牌的营销平台。我们帮助 Ace Hardware、Sport Clips 和 Anytime Fitness 等企业通过每个营销渠道与当地受众建立联系。
Diffbot
diffbot.com
无需网页抓取的网页数据。通过 Diffbot 查询网络上万亿条连接的内容或按需提取它们。
Contify
contify.com
Contiify 是一个支持人工智能的市场和竞争情报平台，用于跟踪竞争对手、客户和行业细分的信息。
Khoros
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市场情报和搜索平台 在几秒钟而不是几小时内发现见解 通过在广泛的内容中轻松跟踪公司、主题和行业（已索引、可搜索且全部集中在一个地方），跟上市场的步伐。
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MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
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MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
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了解公众如何参与任何主题。 分析并报告超过 7 年的网络和社交媒体公众参与数据。
NewsWhip Spike
newswhip.com
通信团队的实时媒体监控。 将网络和社交内容的实时提要与公众参与数据相结合，以识别和预测重要的内容
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NETVIBES 提供数据科学功能，为用户揭示信息智能，以获得推动行业创新和推动绩效的见解。
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了解受众并获得更好的营销结果、社交媒体结果、影响者结果、媒体策略、增长策略或广告支出回报所需的一切。 将消费者细分和文化洞察置于战略的中心，让您的团队能够以前所未有的方式了解受众。 了解什么能激励您的受众、感动他们并影响他们。
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Rival IQ 提供分析和竞争洞察，帮助数字营销人员做出明智的决策、改善结果并更好地了解竞争对手。 Rival IQ 使用基准和比较分析，使数字营销人员能够发现新机会、识别趋势并跟踪所有主要社交渠道和网络的结果。
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跟踪您和竞争对手在微信和微博平台上的品牌提及情况。 检查估计覆盖率，分析提及情绪，跟踪评论、点赞、分享等。
Palowise
palowise.ai
Palowise 提供丰富的社交媒体见解和分析，以便您可以为您的品牌做出明智的决策。我们通过研究和技术合作不断取得进展，以更好地了解数字生态系统中的人类行为。 Palowise 于 2008 年创建了 Palo.gr，开始了自己的旅程。Palo.gr 是一个新闻聚合平台，使用先进的算法收集来自希腊、罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、塞浦路斯和土耳其的新闻。 2015 年，为了进一步致力于创新和增长，我们推出了 PaloPro。随后开发了一个基于 SaaS 的平台，该平台提供来自社交媒体和网络提及的详细、定制的分析和见解。 为了提高可扩展性并扩展我们的数据集，我们于 2023 年更名为 Pal...