替代项 - ftrack
Notion
notion.so
Notion 是一个提供数据库、看板、wiki、日历和提醒等组件的应用程序。用户可以连接这些组件来创建自己的系统，用于知识管理、笔记记录、数据管理、项目管理等。这些组件和系统可以单独使用，也可以与其他组件和系统协作使用。
Trello
trello.com
Trello 是一个基于网络的看板式列表制作应用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 于 2011 年创建，并于 2014 年分拆成立一家独立公司，后来于 2017 年 1 月出售给 Atlassian。该公司总部位于美国纽约市。
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) 是 Atlassian 开发的专有问题跟踪产品，可实现错误跟踪和敏捷项目管理。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Airtable
airtable.com
Airtable 是一项云协作服务，总部位于旧金山。它由 Howie Liu、Andrew Ofstad 和 Emmett Nicholas 于 2012 年创立。 Airtable 是电子表格与数据库的混合体，具有数据库的功能，但应用于电子表格。 Airtable表格中的字段类似于电子表格中的单元格，但具有“复选框”、“电话号码”和“下拉列表”等类型，并且可以引用图像等文件附件。用户可以创建数据库，设置列类型、添加记录、将表相互链接、协作、对记录进行排序以及将视图发布到外部网站。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Zoho Projects
zoho.com
项目管理尽可能有效。 Zoho Projects 是一款基于云的项目管理工具，可帮助您规划工作、高效跟踪工作，并与您的团队（无论他们身在何处）进行协作。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet 是一款用于协作和工作管理的软件即服务 (SaaS) 产品，由 Smartsheet Inc 开发和销售。它用于使用表格用户分配任务、跟踪项目进度、管理日历、共享文档以及管理其他工作界面。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
YouTrack
jetbrains.com
一个可以适应您的流程的项目管理工具，可帮助您交付出色的产品。跟踪项目和任务，使用敏捷板，计划冲刺和发布，保留知识库，使用报告和仪表板，创建遵循您的业务流程的工作流程。永远不要再次强迫您的流程适应工具的限制。与其他项目管理工具不同，YouTrack 可以根据您的需求进行定制！
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源 Web 应用程序框架 Ruby on Rails 最初是为 37signals 内部使用而创建的，后来于 2004 年公开发布。2014 年 2 月，该公司采取了新战略，完全专注于其...
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款适合您整个团队的一体化项目管理软件。问题跟踪、Git 托管和版本控制以及 Wiki。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一个免费的（针对小型企业）社交企业平台。这是一个统一的工作空间，可以处理日常操作和任务的许多方面。在几分钟内创建您自己的社交内联网！
Linear
linear.app
Linear 有助于简化软件项目、冲刺、任务和错误跟踪。它是为高绩效团队构建的。
Podio
podio.com
Podio 提供了一个基于网络的平台，用于根据项目需求在项目管理工作区中组织团队沟通、业务流程、数据和内容。
Nifty
nifty.pm
管理项目，而不是工具。停止在聊天、任务、文档、日历和会议工具之间切换 - 将您的团队和客户聚集在一个简单但功能强大的应用程序中。
Taiga
taiga.io
Taiga 是一个项目管理平台，适合那些想要一个简单、美观的工具，让工作真正变得愉快的初创公司和敏捷开发人员和设计师。
Float
float.com
在 G2 上被评为排名第一的资源管理软件。受到 3,000 多个世界顶级团队的信赖，可帮助其规划项目并安排团队时间。 30 天免费试用。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
Teamleader
teamleader.eu
更多业务。减少麻烦。客户管理、项目管理和发票集中于一款便捷工具。 Teamleader 让 11,000 家中小企业的工作变得更轻松。
Adobe Workfront
workfront.com
工作管理。专为企业打造。随时随地连接、协作和执行复杂的工作流程。
TeamGantt
teamgantt.com
尝试 TeamGantt 的免费甘特图制作工具，并通过拖放计划在几分钟内在线创建甘特图。评级最高且永久免费——无需信用卡。
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
OpenProject
openproject.org
开源项目管理软件。在安全的环境中进行高效的经典、敏捷或混合项目管理。
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是网络上最直观的协作和任务管理工具。注册、邀请您的团队并开始工作。无需培训。
SmartTask
smarttask.io
SmartTask 是管理团队进度的最佳在线协作工具。简单而强大，足以处理所有业务运营。跟踪任务、项目、客户互动并与团队进度保持联系
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 是一款项目规划软件，包含您的团队更快地完成工作所需的所有工具。无需按用户付费。免费试用。没有学习曲线。
GanttPRO
ganttpro.com
✅ 免费注册并在 GanttPRO 在线甘特图软件中创建甘特图。在几分钟内规划、创建和管理任务和日程安排。快速注册。
Bordio
bordio.com
在一个板上管理您的所有任务和事件。 Bordio 是一款用于有效时间管理、周计划、任务跟踪和日程安排的在线软件。