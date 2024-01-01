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网站：freetts.com

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Free TTS 是一款一流的在线文本到语音转换器，提供对几乎所有语言的支持。它旨在创建具有自然声音的高质量音频文件，使其适合各种项目。 该工具是免费的，并允许商业用途。通过强大的人工智能引擎，将文本转换为语音的过程变得简单、快速，该引擎由谷歌机器学习和 TTS 功能提供支持。 这确保了高效的性能并产生高质量的音频结果。Free TTS 的一个显着功能是支持 SSML（语音合成标记语言），它使用户能够通过提供有关暂停、音频格式、日期、首字母缩写词的详细信息来自定义音频。和更多。 此功能提供了灵活性并增强了整体音频体验。该工具提供多种本地语音和语言，包括英语（美国）、南非荷兰语、阿拉伯语、孟加拉语、保加利亚语等。 这些声音可用于多种目的，例如为视频添加画外音、创建人工智能生成的视频或宣传视频。要使用免费 TTS，用户只需将要转换的文本复制并粘贴到工具中即可。 然后可以将转换后的音频文件下载为 MP3 文件。无需注册，音频会在 24 小时内自动删除，以维护安全。 总之，Free TTS 是一款用户友好且可靠的在线文本到语音转换器，可提供各种语言的自然语音。 其强大的 AI 引擎和对 SSML 的支持使其成为适用于各种应用的宝贵工具。

网站： freetts.com

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