FreeSubtitles.Ai 是一款免费为音频和视频内容生成字幕的人工智能工具。它在 GitHub 上提供，并提供多种选项，包括自动下载链接输入、不同准确度级别的语言和模型选择以及翻译成不同语言。 该工具允许用户上传最大大小为 300 MB 且持续时间为 1 小时的文件，而付费用户可以上传最大为 10 GB 的文件和持续时间为 10 小时的文件。 最大队列量为零，并且有四个活动作业正在运行。用户可以通过选择付费功能来跳到队列的前面。该工具提供 111 种语言选项，包括自动检测以实现最佳效率，以及在九种不同大小和精度的模型之间进行选择的能力，较大的模型提供更高的精度，但需要更长的时间。 该工具还提供不同语言的翻译，使其对于拥有国际受众的用户来说具有高度的通用性。该工具可免费使用最多 300 MB 的文件大小和最多 1 小时的持续时间，而付费功能则提供更大的灵活性。 该工具要求用户在转录过程开始之前选择或删除音频或视频文件并选择必要的选项。总体而言，Transcribe File 是一款可靠的工具，可以准确生成字幕，对于资源有限的内容创建者来说是一个不错的选择。

网站： freesubtitles.ai

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