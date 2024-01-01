Free text to speech

免费文本转语音是一款功能强大且免费的在线文本转语音合成工具，可将文本转换为自然流畅的人声，并具有多种自定义功能。 它提供了100+个扬声器供用户选择，支持多语言和方言，甚至可以中英文混合。它在音频参数配置方面也很灵活，允许用户调整语速、音高、发音、停顿等。 该工具广泛应用于新闻阅读、旅游导航、智能硬件和通知广播等领域，甚至可以将文本内容转换成MP3文件下载保存。 此外，它还提供涵盖 129 种语言和变体的各种神经网络语音，使其能够轻松覆盖全球受众。 Chrome、Firefox、Edge 等所有主流浏览器以及微信均支持。 移动用户可以尝试使用Chrome、Firefox以及新版Edge。

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