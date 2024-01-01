Frameright 是一款工具，使创作者、开发者和企业能够确保他们的图像以适合每个容器和屏幕的完美尺寸显示。 该工具解决了由于网络上不同的频道和屏幕尺寸要求而导致图像无法按预期显示的问题。使用 Frameright 的图像显示控制 (IDC) 技术，图像变得智能且适应性强，无论在何处发布。 该工具的定制 AI 提供用户友好的界面 (UI)，可实现快速、流畅的图像处理。说明保存在每个文件的元数据字段中，并且可以通过开源库和组件轻松访问正确的图像尺寸信息。Frameright 改进了图像处理工作流程和面向未来的资产，同时与现有系统无缝集成。 IDC 促进了制作流程不同部分之间的沟通，使日常图像发布和布局更新变得轻松。Frameright 为内容创作者提供了支持，提供对视觉故事的基本控制并确保图像看起来符合预期。 它为开发人员提供像素精度和基于代码的图像框架，无需 CSS hack。企业可以最大化其资产价值并避免代价高昂的错误。IDC 是一个开放的生态系统，优先考虑让图像和图像制作者重新掌控。 Frameright 提供了独特的人工智能，可以理解个人风格，使用户从人群中脱颖而出。该工具旨在与各个行业无缝协作，包括摄影、内容创建和 Web 开发。

网站： frameright.io

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