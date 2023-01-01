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佛罗里达电力与照明公司是 NextEra Energy Inc. 的主要子公司，是佛罗里达州最大的电力公司。它是一家总部位于佛罗里达州朱诺海滩的电力公用事业公司，为佛罗里达州约 500 万客户和 1100 万人提供服务。

网站： fpl.com

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