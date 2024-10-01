替代项 - Foxit Cloud
Microsoft Word Online
microsoft.com
使用在线版本的 Microsoft Word 免费协作。将文档保存在 OneDrive 中。与他人分享并同时合作。 Microsoft Word 是 Microsoft 开发的文字处理器。它于 1983 年 10 月 25 日首次发布，名称为 Multi-Tool Word for Xenix 系统。随后的版本后来为其他几个平台编写，包括运行 DOS 的 IBM PC（1983 年）、运行 Classic Mac OS（1985 年）的 Apple Macintosh、AT&T Unix PC（1985 年）、Atari ST（1988 年）、OS/2（1989 年）、Microsoft W...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
在 Adobe，我们相信文档不仅仅是信息和证据的集合。它们是连接人员和想法、推动业务发展的基础。 Adobe Acrobat 让您与团队保持联系，同时推动您的业务向前发展 - 无论您在哪里工作。 Acrobat 是一款深受财富 500 强公司信赖的一体化 PDF 和电子签名解决方案。借助 Acrobat，您可以轻松地创建、编辑、转换、共享、签名和组合文档 - 所有这些都在一个 Adobe 平台上进行。您可以创建无缝的数字体验，使您的团队能够随时随地通过任何设备轻松协作和工作。 Acrobat 中的液体模式还使用户能够在小屏幕上查看 PDF，而无需捏合和缩放。我们与 Microsoft...
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF 通过超过 25 个工具的多功能套件简化了文档管理，可通过移动设备、桌面设备和 REST API 进行访问。无论是编辑、合并、分割、压缩、转换还是电子签名 PDF，它都提供了一体化的解决方案。 iLovePDF 受到全球数百万人的信赖，可满足从本地企业到全球企业和公共机构等不同用户的需求。
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet 是一款电子表格应用程序，无论您身在何处，它都为您提供了组织数据、与团队讨论报告以及分析数据的空间。 Zoho Sheet 还提供适用于 iOS 和 Android 的本机应用程序，因此不会将用户束缚在笔记本电脑上。 Zoho Sheet 的主要特点： 1) 随时随地在线创建、编辑、共享和处理电子表格 2）智能数据清理工具有助于快速消除数据重复、不一致和缺失值。 3）超过350个函数，多轴图表，更好的数据分析 4)允许用户使用Deluge创建个性化函数，用于其他应用程序的计算和数据流入。 5) 用于实时协作的实时编辑和协作功能 6) 轻松查看和检索文件的旧版本 7...
Zoho Writer
zoho.com
实力作家。有力的话语。 我们相信言语的力量。这就是我们创建 Writer 的原因，这是一款可在所有设备上使用的强大文字处理器。与队友实时协作。免费创建优雅、鼓舞人心的文档。
Convertio
convertio.co
Convertio - 在线转换文件的简单工具。支持超过 309 种不同的文档、图像、电子表格、电子书、存档、演示文稿、音频和视频格式。
StudioBinder
studiobinder.com
基于网络的视频、电视和电影制作管理软件。编写专业格式的脚本。使用拍摄列表和故事板可视化场景，创建并发送呼叫表、拍摄时间表、剧本细目表，并管理演员和工作人员。
Soda PDF
sodapdf.com
PDF 编辑变得简单。了解 Soda PDF，这是一款易于使用的软件，配有编辑工具，可按照您的方式修改 PDF 文件。今天免费试用！
Xodo
xodo.com
使用 Xodo，您可以在桌面、移动设备和 Web 上编辑、注释、签名和共享 PDF。 Xodo 使处理 PDF 变得快速、轻松，因此您可以完成工作。
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert 是一个在线文件转换器。我们支持几乎所有音频、视频、文档、电子书、档案、图像、电子表格和演示文稿格式。首先，请使用下面的按钮并从计算机中选择要转换的文件。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
pdfFiller
pdffiller.com
编辑 PDF、创建表单、收集数据、协作、签署和传真文档等等。您可以在任何地方、任何设备上完成这一切，而成本只需一小部分。
WriterDuet
writerduet.com
使用超过 100 万编剧、电视节目和大片所使用的行业标准软件进行规划、编写和共享。
PDFescape
pdfescape.com
使用免费的 PDF 阅读器、PDF 编辑器和 PDF 表单填充软件 PDFescape 编辑 PDF 文档、填写 PDF 表单以及在线查看 PDF。无需使用 Adobe Acrobat，即可在几秒钟内免费编辑或填写 PDF 表单。现在就试试吧！
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
万兴PDF专家是Adobe® Acrobat®的领先替代品，以极低的价格提供企业级PDF功能和永久许可。它可跨桌面、移动和网络平台使用。万兴PDF专家在全球以 11 种不同语言出售，为所有类型的用户提供了最简单、最智能的方式来创建、编辑、转换和设计 PDF 文档，所有这一切都在用户友好的界面中进行。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
DocHub
dochub.com
DocHub 使任何人都能够简化文档编辑、签名、分发以及表单填写。 DocHub 还提供与 Google Workspace 的高度流行的集成，允许用户直接从 Google 应用导入、导出、修改和签署文档。 DocHub 于 2014 年推出，已受到超过 8330 万用户的信任。实时云保存和安全工作流程使超过 5 亿个文档在一个易于使用的解决方案中保持最新和安全。
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf 产于手表、银行和简洁设计之乡瑞士，是一家屡获殊荣的公司，提供一套巧妙的文档管理工具。 Smallpdf 成立于 2013 年，为笨重、笨拙的 PDF 软件提供了简单、安全且可靠的答案。通过删除不必要的功能并更加注重用户体验，Smallpdf 已成为全球最受欢迎的 PDF 软件，以 24 种不同的语言为超过 5 亿用户、100,000 家不同的公司提供服务。
Zoho Docs
zoho.com
团队和个人的在线文件管理。 将您的团队带到一个安全的协作工作空间，每个人都可以实时使用一切。安全地创建、协作并完成工作。
Xodo PDF.Online
pdf.online
PDF Online 为您提供免费、安全且准确的 PDF 处理工具。放入您的文件即可合并、转换、编辑、压缩 PDF 等等 - 完全免费！
PDF Candy
pdfcandy.com
转换为 PDF 并返回 20 多种格式的文件。此外，PDF Candy 还提供 47 种在线工具来处理 PDF：编辑、拆分、合并、压缩等等。
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter 是一款基于网络的提词器解决方案，适用于博主、学生、演讲者、神职人员、律师
Mathpix Snip
mathpix.com
数字科学，即刻完成。 使用我们的 AI 支持的文档转换技术，将图像和 PDF 转换为 LaTeX、DOCX、Overleaf、Markdown、Excel、ChemDraw 等。
Sejda
sejda.com
Sejda 帮助您完成 PDF 任务。快速简单的在线服务，无需安装！拆分、合并或将 PDF 转换为图像，交替混合或拆分扫描等等。
Bit.ai
bit.ai
Bit 是一个强大的文档协作平台，可用于创建文档、笔记、具有高级设计选项、强大的搜索、文档跟踪等功能的 wiki。
LightPDF
lightpdf.com
LightPDF是一个多平台PDF程序，为Windows、macOS、Android和iOS用户提供许多实用的PDF工具。 LightPDF 致力于让 PDF 变得简单，帮助人们随时随地处理 PDF。它现在提供适用于所有系统、Windows、Android 和 iOS 版本的 Web 应用程序，其中包括 PDF 转换、编辑、页面管理、OCR、签名、压缩、安全等。 LightPDF提供的服务直观，可以帮助人们提高学习和工作效率。