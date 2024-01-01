替代项 - Foxintelligence
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的数字体验分析平台，适用于动态漏斗、像素完美重播、自定义事件、热图、高级搜索、开发工具等。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Sellpass
auth.sellpass.io
以 0% 的费用销售数字产品。 Sellpass 是一个用于启动、运营和发展数字业务的一体化平台——从软件到社区以及其他一切。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 将您使用的所有工具的指标集中到您的口袋中。我们简化、通知并节省您的时间！
Bright Data
brightdata.com
BrightData（以前称为 Luminati Networks）：数据收集基础设施。财富 500 强公司使用的代理网络和数据收集工具
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
smartscout
smartscout.com
创建客户和亚马逊算法喜爱的列表所需的一切。 借助人工智能，您可以像专家一样使用正确的关键字和正确的消息创建列表，但只需短短几分钟
Heap
heap.io
Heap 提供了一种更智能的方式来构建数字产品。通过全面的数据收集和结构化流程，Heap 帮助产品经理了解用户、做出数据驱动的决策并打造令人愉悦的数字体验。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一种零售营销技术，它重新构想了零售商如何通过电子邮件营销和网站个性化与客户沟通。立即申请免费演示！
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 通过使营销和客户数据具有可操作性，并专注于保留率和更高的 CLTV，帮助电子商务品牌成长。这些工具包括实时报告、客户数据库、细分、电子邮件营销和自动化。主要电子商务平台的集成是无缝的。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...
Mouseflow
mouseflow.com
确定性地优化您的网站，而不是假设 了解用户旅程中每个接触点发生的情况。无需猜测。
Kissmetrics
kissmetrics.io
为您提供做出更好决策所需的知识。 Kissmetrics 是一个基于行为的分析和电子邮件自动化平台。旨在帮助产品团队和营销人员获得、留住和发展更多客户。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ...
Springbot
springbot.com
电子邮件营销。付费广告。一起在一个平台上。 Springbot 使不断发展的电子商务企业能够在单一平台上管理其电子邮件营销和付费广告。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一个专为企业（尤其是在北美运营的企业）量身定制的电子商务管理平台。它提供了一个集成的解决方案，可以帮助企业管理其电子商务运营的各个方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 综合仪表板：提供关键业务指标的综合视图，包括对市场份额、产品性能、运输状态和库存水平的洞察。集成：与 Amazon、Shopify、eBay、沃尔玛等主要在线市场无缝连接。它还与领先的运输公司整合以简化物流。订单管理：提供对订单状态的详细洞察，使企业能够跟踪、管理和优化其履行流程。产品管理：管理整个产品组合、分析表现最佳的品牌和了解销售趋势的中心。库存管理：允许企业监控库存历史记录、...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您为数字机构、营销人员、企业和顾问提供的一体化网络营销平台。功能网站生成器、漏斗生成器、登陆页面、弹出窗口、电子商务包括带有电子邮件营销的 CRM、表单生成器、调查生成器、在线计划、工作流程自动化、分析、Webhooks 等等！您的首选解决方案。无代码、拖放简单性和一套转换工具可确保您的货币投资回报率。从 14 天免费试用开始！
edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并利用一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位于所有数据的中心。 Sweet 连接您所了解和喜爱的所有营销平台，并将所有内容集中在一个屋檐下。帮助您了解客户保留和获取，以推动您的业务发展。我们做什么... 客户数据 要了解您的客户，您首先需要了解他们的所有互动。凭借对每位客户的深入了解，Sweet Analytics 可以帮助您通过我们独特的个性化工具更有效地接触到他们。单一客户视图 Sweet Analytics 的核心是市场上最先进的单一客户视图之一。使用所有可用的集成，我们为与您的品牌的所有互动建立了完整的客户档案，这些档案可以通过我们的仪表板轻松获得。 Sweet Tracker™ 我们的专有技术...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez 是在线企业用来立即修复漏洞并增加收入的秘密武器。该平台阐明了现场消费者旅程的每一步，并使用机器学习来显示隐藏的摩擦点并对其进行优先级排序——为收入领导者提供了热追踪导弹，以立即识别导致转化率下降和收入损失的问题。 • 识别影响在线转化的关键问题（实时） • 优先考虑需要立即关注的项目（基于收入损失和受影响的用户） • 使用 Webeyez 基于数据的见解快速执行 SaaS 平台提供每个事件的实时报告和警报，同时还衡量对在线转化和实际收入损失的财务影响（$$）。 Webeyez 提供每个活动的会话录音和完整技术细节。 Webeyez 实施是无缝的，结果是立竿见影的（Magento...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一个无代码客户数据平台，可帮助电子商务、SaaS、B2B 和代理营销人员跟踪、识别、细分、同步和分析其客户数据。该平台可帮助营销人员跨渠道编排个性化营销活动，而无需依赖开发人员。跟踪并合并您想要从网站、应用程序、CRM、电子邮件、服务和线下渠道获取的客户数据。通过身份解析，您可以跨平台映射匿名用户及其活动，并获得 360 度的客户视图。创建量身定制的客户群，以触发跨渠道的及时消息。您可以将此客户数据与您现有的营销工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesfo...
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（...
Tracify
tracify.ai
Tracify 是一款专门针对电子商务公司的软件，用于跟踪和归因您的所有营销活动（多渠道）。使用革命性的跟踪技术，无需建模或 Google Analytics 即可跟踪用户 - 100% 符合 GDPR。 Tracify 提供各种详细的仪表板，提供对每个渠道（Meta、TikTok、Google、Native、Mail、Influencer）性能的不同见解，并将所有这些渠道整体整合在一起并透明地呈现客户旅程。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack 是一种基于第一方 cookie 的广告跟踪解决方案。在一处跟踪和归因转化、收入和事件。预订免费演示以查看真正的投资回报率！
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks 是代理商、媒体公司和品牌的终极营销自动化平台。我们全面的工具套件，包括数据管理、报告、分析、工作流程管理、SEO 等，可提供更高的效率。
VWO
vwo.com
VWO 是市场领先的 A/B 测试工具，快速发展的公司将其用于实验和转化率优化。
WhatSales
whatsales.io
WhatSales 是一个简单、易于使用且友好的网络仪表板和应用程序，可帮助您回答卖家问题！ WhatSales 的目标是帮助您做出更明智的销售决策。
TrackBee
trackbee.io
TrackBee 是一款一体化跟踪解决方案，用于优化营销活动并增强业务规模。我们专注于准确且可操作的数据，使用户能够在更高级别上跟踪、衡量和增强活动。在 TrackBee，我们通过确保 100% 跟踪广告数据并将这些信息发送回 Facebook、Pinterest 和 Google 等广告平台来提供流畅的体验。这不仅提供了销售来源的完全透明度，而且还允许广告平台根据这些有价值的数据完善其算法。广告商可以利用这些有价值的见解来完善和优化他们的策略。该平台还使用户能够实时监控营销工作的绩效。通过实时广告仪表板，广告、电子邮件和其他促销活动的效果变得一目了然。这使得可以立即进行调整和优化以获得更好的...