替代项 - Foundry
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超过 6.75 亿会员 |管理您的职业身份。建立并参与您的专业网络。获取知识、见解和机会。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一个查找私营和上市公司商业信息的平台。 Crunchbase 信息包括投资和融资信息、创始成员和处于领导地位的个人、并购、新闻和行业趋势。 Crunchbase 网站最初是为了跟踪初创公司而建立的，包含全球范围内上市和私营公司的信息。 Crunchbase 通过四种方式获取数据：风险项目、机器学习、内部数据团队和 Crunchbase 社区。公众可以向 Crunchbase 数据库提交信息。这些提交的内容需要经过注册、社会验证，并且在接受发布之前通常会经过主持人的审核。 维基百科社区于 2019 年 3 月弃用其作为来源。
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是查找和验证专业电子邮件地址的领先解决方案。开始使用 Hunter 并与对您的业务重要的人建立联系。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Showpad
showpad.com
Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
Nimble
nimble.com
CRM 不仅仅适用于销售人员。 适合您整个团队的以关系为中心的 CRM。易于使用，适用于 Outlook/Gmail 收件箱、社交媒体、网络。
involve.me
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提高客户参与度。通过互动漏斗。 用于测验、调查、计算器、表格和付款页面的无代码内容生成器。在客户旅程的每一步创建个性化互动。
Seamless.AI
seamless.ai
排名第一的 B2B 直拨、手机号码和电子邮件销售工具。超过 300,000 多名销售主管使用 Seamless.AI 来生成销售线索。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Snov.io
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更多线索。更多销量。更多收入。 借助可带来增长的销售工具箱和 CRM 平台，扩展您的业务并更好地吸引潜在客户。
Mailshake
mailshake.com
在短短 5 分钟内通过电子邮件、电话和社交媒体建立销售推广节奏。起价为 59 美元/月。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用于所有客户互动的营销数据引擎。深入了解您的客户，识别未来前景，并个性化每一次营销和销售互动。
G2
g2.com
根据用户评级和社交数据比较最佳的商业软件和服务。针对 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和营销软件的评论。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Signals
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将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私营科技公司，为企业、开发人员和品牌提供一套基于云的软件产品。他们的主要关注点是隐私安全的身份解析和实时 API 集成。他们的产品套件包括 Enrich 等产品，该产品利用技术来增强客户数据。 FullContact 总部位于美国科罗拉多州丹佛市，并在达拉斯（美国）和科钦（印度）设有办事处。
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从互联网上的任何地方寻找线索。 建立来自您从未想过的地方的潜在客户列表。与 50 多个集成连接，自动提取姓名、电子邮件、技术堆栈、空缺职位等等。
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为您的营销活动创建引人入胜的信息图表、视频和电子书。我们使优质内容的创建变得快速、简单且经济实惠。
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People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
RocketReach
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您与任何专业人士的一级联系。 使用世界上最大、最准确的电子邮件和直拨数据库直接与正确的决策者联系。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
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growbots.com
使用 Growbots 完全自动化您的外向销售流程。勘探和外展集中在一处。我们与 Salesforce 和 HubSpot 集成。
Spott
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salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
Skrapp.io
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Skrapp.io 是一个用于 B2B 销售和电子邮件营销的电子邮件查找器。我们的软件将公共数据转化为先进的勘探电子邮件工具，以帮助专业人士进行电子邮件营销和外展活动。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
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适用于中型市场和企业 B2B 公司的领先 ABM 软件。了解更多关于真正的端到端客户营销公司的信息。
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Storylane 帮助公司在 10 分钟内构建并与潜在客户分享交互式产品演示。使用 StoryLane 的交互式产品演示软件吸引用户并提高转化率。
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花更少的时间寻找客户并完成您的配额。 Kaspr 是一款 LinkedIn Chrome 扩展程序和仪表板，可让您在几秒钟内访问 B2B 联系人数据。
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Lead Forensics 是一款用于快速生成潜在客户的 B2B 软件。识别您的匿名网站访问者、联系方式并增加您的销售渠道。”
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不再需要手动勘探工作！ FindThatLead 可扩展您的潜在客户开发规模，以促进销售和增长。
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我们提供一流的 IT 支出、技术安装和合同智能，帮助销售、营销和战略团队更快地增加收入......
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无论您的目标是谁，内容都会吸引您的受众、填补渠道并推动结果。因此，让您的体验成为一种体验。
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WASK 是一款数字营销工具，可让您通过智能功能在一个地方管理 Facebook、Instagram 和 Google 广告。
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元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
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寻找、接触并赢得您的理想客户。 获取准确的 B2B 公司和联系人数据，以更快地增加收入。
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LeadIQ 是一个 B2B 销售勘探工具平台。查找潜在客户数据，跟踪购买信号，并为出站勘探提供个性化的冷外展服务。
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我们的 B2B 销售智能平台可帮助销售和营销团队销售更多产品。意图数据、B2B 数据库、Web 访问者 ID 和电子邮件跟踪。
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在几秒钟内获取任何人的电子邮件。我们使用大数据和机器学习算法在一秒钟内找到任何公司任何专业人员的电子邮件地址。
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degpeg.com
Degpeg 是一个基于云的实时商务平台，通过网络和移动设备上的多流媒体提供更好的客户体验，同时支持 30 多个社交平台，从而增加和增强任何产品/服务的在线销售和营销。产品： 直播交流平台 直播交流平台帮助企业通过音视频互动方式与潜在客户实时联系。它有效地将销售线索转化为销售，创建个性化互动以培养信任。通过弥合线下商店和线上消费者之间的差距，确保无缝连接和便利。此外，该平台通过客户和服务中心之间的视频通话提高运营效率，简化流程并提高客户满意度。功能： 聊天收件箱 呼叫路由跟踪位置 添加通话人员 通话录音 与 Web 和应用程序屏幕共享集成 直播电视 Degpeg 使品牌能够推出直播电视，从而可...
Content Launch
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规划和订购精彩内容的最简单方法 适合机构和中小企业的内容营销平台 Content Launch 是一个简化的内容发现和分发平台。
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Edition 数字出版软件结合了有效数字出版的所有五个关键点；创建、管理、分发、货币化和分析。无需编码即可创建互动且引人入胜的内容，并将其分发到所有平台（平板电脑、移动设备和桌面）。
MeetAlfred
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适用于 LinkedIn、电子邮件和 Twitter 推广的一体化自动化解决方案。通过 Meet Alfred，释放平稳自动化的潜力，轻松管理您的多渠道销售渠道。提高团队的效率和生产力，每周节省 10 个小时以上的时间。告别繁重的手动任务，因为 Alfred 使您能够简化每天的工作，释放您的时间来吸引和培养潜在客户，以实现最佳转化和销售额最大化。
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks 是领先的销售支持和自动化平台，其使命是改变日常销售和营销。该项目于 2018 年底在荷兰鹿特丹成立，团队由 10 人组成。该平台提供高精度的公司和联系人数据。它基于先进的过滤系统，包括 50 多个数据过滤器。它全面概述了公司简介，详细介绍了公司基本信息、销售信号、技术和联系方式。 Sales.Rocks 数据库提供了来自全球 241 多个国家和地区的 1.15 亿多家公司和超过 2 亿个联系人的完整资料。我们结合不同的工具，为整个销售和营销团队提供完整的自动化平台，并通过先进的点滴营销和 LinkedIn 自动化简化他们的日常活动。我们帮助特别提款权找到初步外展的线...