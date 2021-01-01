替代项 - ForceManager

ProntoForms

prontoforms.com

ProntoForms（多伦多证券交易所代码：PFM）是一家加拿大软件和移动应用开发商，为用户提供低代码开发平台来构建企业现场服务管理应用程序。该应用程序将文书工作数字化，使现场工作人员能够在移动设备上完成复杂的表格、收集丰富的数据并将表格数据直接发送给管理人员、后台系统和分析工具。该公司于 2005 年上市，并在多伦多证券交易所创业板上市，股票代码为 PFM。 2015 年，Frost & Sullivan 授予 ProntoForms “北美移动表单竞争战略创新与领导力”奖。 2019 年，ProntoForms 在 2019 年 Gartner 企业低代码应用平台魔力象限中被认可为 18...