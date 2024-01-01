Foodics 是一款一体化餐厅管理和销售点解决方案，可帮助各种规模和类型的企业主顺利、精确地运营运营。我们是餐厅业主通往生态系统的大门，使他们能够从许多第三方服务集成中受益，例如配送聚合商、会计、财务、忠诚度、商业智能、配送管理等。我们致力于为餐饮界提供技术支持，以促进他们的发展。我们推出了 2 种金融产品，将社区支持举措提升到了新的水平。 1. 与 Foodics RMS 和 POS 集成的支付解决方案，可提供更轻松的结账体验以及无缝的日终和对账操作。 2. 为小型企业提供小额贷款计划，为其运营提供资金并推动其增长计划。

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