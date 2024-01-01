替代项 - Fomo
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个专为在线企业创建的电子邮件营销平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Elementor
elementor.com
创建网站，设计您的未来。 使用 Elementor 增强您的愿景，构建、管理和托管令人惊叹的网站！我们为您提供了从 A 到 Z 的全方位服务，为您提供排名第一的 WordPress 网站平台。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供货运跟踪。它是在赢得 2011 年香港创业周末和 2011 年全球创业大赛后成立的。AfterShip 于 2014 年 5 月获得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 万美元 A 轮投资。
Duda
duda.co
使用 Duda 专业网站构建器大规模构建和销售高转化率网站。开始免费试用。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 软件是最好、简单、功能强大且价格实惠的客户关系管理 (CRM)，具有适合小型企业的销售和营销自动化功能。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
involve.me
involve.me
提高客户参与度。通过互动漏斗。 用于测验、调查、计算器、表格和付款页面的无代码内容生成器。在客户旅程的每一步创建个性化互动。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Instapage
instapage.com
通过唯一旨在大规模创建、个性化和优化点击后着陆页的着陆页平台，将您的广告点击转化为转化。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大软件公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华。该公司为网站制作登陆页面，并且是年度行动呼吁会议的主办方。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol 表单和弹出窗口可帮助您防止网站访问者在不采取行动的情况下离开。用它来构建电子邮件列表、收集反馈并提高投资回报率。
Poptin
poptin.com
创建高级网站弹出窗口和表单，并在几分钟内提高网站的转化率。现在免费注册！无需信用卡。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
Litmus
litmus.com
Litmus 帮助电子邮件营销人员更高效地工作、发现代价高昂的错误并加快营销活动的绩效。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Plerdy
plerdy.com
转化率优化工具 跟踪、分析访客并将其转化为买家 免费试用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我们的产品
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 使营销人员可以轻松创建登陆页面和竞赛、跟踪销售线索、发送电子邮件等。
Mutiny
mutinyhq.com
将您的网站变成您的第一收入渠道。 95% 的网络访问者不会在您的通用网站上进行转化。 Mutiny 可以轻松地在您的网站上定位和转化更多 B2B 买家，无需代码网络个性化。
Iterable
iterable.com
与您的客户建立联系，就像您真正了解他们一样。 Iterable 是一个跨渠道营销平台，可支持统一的客户体验，并使您能够创建、优化和衡量整个客户旅程中的每一次互动。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家领先零售商和品牌信赖的集成数字营销平台，适用于电子邮件、短信营销、身份解析、行为触发和跨渠道编排。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一种零售营销技术，它重新构想了零售商如何通过电子邮件营销和网站个性化与客户沟通。立即申请免费演示！
Privy
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Privy.com 是您学习电子商务营销的第一资源...向电子商务专家学习他们的销售额如何从 0 美元增长到 100 万美元。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我...
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将 83% 的访客转化为潜在客户、订阅者和买家 - 条形图、模态框、滑块 — 为您的网站设计精美的弹出窗口。便于使用。完全可定制。非常有效。 - 高级定位 — 将消息定向到用户以产生最大影响。按设备、位置、访问、页面等精确定位。 - 易于使用 — 一键安装。没有代码。 WordPress、Shopify、SquareSpace、Wix 等 17 个。
Regie.ai
regie.ai
完全个性化的销售推广已经到来。使用 Regie.ai 在几秒钟内传递相关的销售信息。
UserWise
userwise.io
易于使用的 liveops 工具让您的玩家着迷。一站式对玩家进行细分、安排活动并查看结果。
Appcues
appcues.com
用户入门仅仅是一个开始。 Appcues 使产品主导的团队能够在没有开发人员的情况下衡量和提高产品采用率。创建一个免费帐户即可开始。
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速发展的人工智能实验、个性化和功能管理解决方案提供商，帮助企业快速增加收入。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 通过使营销和客户数据具有可操作性，并专注于保留率和更高的 CLTV，帮助电子商务品牌成长。这些工具包括实时报告、客户数据库、细分、电子邮件营销和自动化。主要电子商务平台的集成是无缝的。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我们的地理定位工具对您的网站访问者进行地理定位。使用 IP 地理位置按国家、州和城市重定向访问者或显示内容。
POWR
powr.io
免费构建 60 多个专业网站应用程序和插件的简单方法，无需编码。收集更多潜在客户、获得更多转化并节省时间。
Lavender
lavender.ai
Lavender 帮助世界各地数以千计的卖家更快地撰写更好的电子邮件，在更短的时间内获得更积极的回复。 G2 评分为 4.9/5。
Luna.ai
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寻找完美的潜在客户，发送令人兴奋的电子邮件。 渴望比仅依靠个人关系更快地扩大规模，而无需费时寻找潜在客户的麻烦？ Luna 的人工智能通过建议可产生结果的高度个性化的电子邮件，彻底改变了您寻找潜在客户并与他们互动的方式。
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您的在线业务变得轻松 - 在线创建、营销和发布，无需聘请文案、网页开发人员、设计师或系统集成商团队！
Insider
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一个提供个性化、跨渠道客户体验的平台。 Insider 跨渠道连接数据，利用人工智能预测未来行为，并通过单一平台以最快的速度实现价值个性化体验。
Optinly
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构建智能电子邮件弹出窗口。使用 Optinly Popup Maker 吸引访问者并通过流量获利。 创建访问者喜欢参与的网站弹出窗口。使用最好的潜在客户开发工具来促进销售和转化 - 无需设计或开发技能。
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Persado 的企业人工智能生成语言平台可提供性能更高的内容，十分之九以上。
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专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Maropost
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电子邮件营销、短信、移动、旅程和电子商务 - 所有工具都可以扩展和简化您与客户的联系、营销和销售方式！
Xamtac
xamtac.com
一个营销生态系统，将先进的人工智能与一套工具相结合以提高效率。它根据您独特的品牌风格和声音量身定制，简化多渠道营销活动，扩大影响力。资产生成和组织功能可轻松创建和管理材料，而强大的营销规划和发布工具可确保战略性、协调性的活动。与您的数据集成以进行富有洞察力的分析，并获得全面的营销团队体验
Didomi
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Didomi 帮助组织实现出色的隐私用户体验，尊重选择并让人们控制自己的数据。我们的全球隐私用户体验解决方案旨在解决当今的数据隐私挑战，包括： - 多法规同意管理 - 隐私治理 - 用户隐私之旅 我们还提供增值功能，例如灵活的集成和连接器、高级安全标准、和优质支持服务。数千家公司与 Didomi 合作，收集数十亿个同意和偏好数据点，监控供应商和跟踪器活动，降低合规风险，并为用户提供高度个性化、隐私优先的体验，从而建立信任和忠诚度。如需了解更多信息，请访问 www.didomi.io。您目前是 Didomi 客户吗？赚取 200 欧元🎁 加入我们的推荐计划，向您的网络推荐值得信赖的隐私用户体验...
GrooveJar
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Groovejar 帮助企业家增加收入、电子邮件注册和在线销售。您将可以访问各种网站优化小部件和弹出窗口，这将有助于将访问者转变为客户。
Ascent360
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Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度的客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
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Ptengine 是一个完整的营销和分析平台。我们帮助您真正了解您的用户，并通过个性化内容和运行 A/B 测试来采取行动。可以免费开始使用，几分钟后即可开始使用。
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企业短信服务。 PowerTextor 是适用于 Microsoft Dynamics 365 和 Power Platform 的 SMS 连接器。我们通过短信营销和 Microsoft Power Automate 的力量帮助企业与客户建立更好的关系。
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Keyspider 通过基于云的企业搜索引擎提供准确的搜索结果。使用 Keyspider，您可以构建自己的定制网站搜索，无需额外的时间或成本。 Keyspider 了解客户的需求，并为他们的搜索查询提供正确的结果。该解决方案为网站提供更好的搜索体验和更高的转化率。它打算通过不遗余力的搜索即服务来重新定义客户浏览客户网站的方式。通过定制搜索提高跨媒体的相关性。
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Lexer 客户数据和体验平台 (CDXP) 是您洞察驱动型营销、销售和客户服务的一体化中心。通过实时维护并可跨所有平台访问的丰富的单一客户视图，您可以真正了解并吸引客户，从而推动利润增长。 Lexer 的入职、实施和战略咨询服务将有助于填补您团队资源的任何空白，以确保 CDXP 顺利、成功的采用。客户数据平台 > 通过业内最简单的集成之一，Lexer 的 CDP 将轻松组合、清理、标准化和丰富您的数据，形成可操作的客户单一视图。我们的工具和团队将通过人工智能驱动的预测分析、第三方数据丰富和有针对性的客户调查来帮助提高您的客户智商。营销 > Lexer 的营销解决方案使您能够快速识别适合您的营...
Solitics
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Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
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