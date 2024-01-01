替代项 - Flowtrail AI
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德来帮助推进您的想法。在 Bard 的帮助下，您可以执行以下操作： - 集思广益，制定计划，或寻找不同的方法来完成工作 - 获得更复杂主题的快速、易于理解的摘要 - 创建大纲、电子邮件、博客文章、诗歌等的初稿
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一个答案引擎，可使用大型语言模型为复杂问题提供准确答案
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 于 2016 年 3 月 15 日推出的一款在线工具，用于将数据转换为可定制的信息报告和仪表板，作为企业 Google Analytics 360 套件的一部分。 通过交互式仪表板和精美的报告释放数据的力量，激发更明智的业务决策。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Kittl
kittl.com
使用 Kittl 的人工智能设计工具加快您的工作流程，并即时访问大量令人惊叹的插图、字体、照片、图标和纹理。
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Genially
genial.ly
您自己或与您的团队一起创建演示文稿、信息图表和其他令人惊叹的内容。
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock 是一家美国图片库、素材库、音乐库和编辑工具提供商；它的总部位于纽约。 Shutterstock 由程序员兼摄影师 Jon Oringer 于 2003 年创立，拥有一个包含约 2 亿张免版税库存照片、矢量图形和插图的库，以及约 1000 万个可供许可的视频剪辑和音乐曲目。 Shutterstock 最初只是一个订阅网站，2008 年，它从订阅扩展到点菜定价。它自 2012 年起在纽约证券交易所公开交易。
TypingMind
typingmind.com
使用 ChatGPT 的增强功能，如聊天历史搜索、文件夹、集成、提示库等。
Tidio
tidio.com
立即与您的网站访问者建立联系，并将他们转化为付费客户。使用 Tidio 通信和营销解决方案来发展您的业务。
Tableau
tableau.com
Tableau（法语，字面意思是“小桌子”，也用来表示“图片”；复数为“tableaux”，或者很少用“tableaus”）可以指：
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 让您可以非常轻松地在几秒钟内撰写高性能文章、登陆页面、广告、产品描述等。
Litmaps
litmaps.com
更快地发现科学。可视化研究导航、引文网络搜索和团队同步。终极科学发现平台。
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Deepnote
deepnote.com
为数据科学家和研究人员管理笔记本。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Fibery
fibery.io
无限灵活的工作空间，无需代码即可连接所有公司流程。 创建空间，将它们连接在一起，邀请队友 并做一些很酷的事情。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Flourish
flourish.studio
美观、简单的数据可视化和讲故事