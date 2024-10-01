替代项 - Flowlu
Notion
notion.so
Notion 是一个提供数据库、看板、wiki、日历和提醒等组件的应用程序。用户可以连接这些组件来创建自己的系统，用于知识管理、笔记记录、数据管理、项目管理等。这些组件和系统可以单独使用，也可以与其他组件和系统协作使用。
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
在 Adobe，我们相信文档不仅仅是信息和证据的集合。它们是连接人员和想法、推动业务发展的基础。 Adobe Acrobat 让您与团队保持联系，同时推动您的业务向前发展 - 无论您在哪里工作。 Acrobat 是一款深受财富 500 强公司信赖的一体化 PDF 和电子签名解决方案。借助 Acrobat，您可以轻松地创建、编辑、转换、共享、签名和组合文档 - 所有这些都在一个 Adobe 平台上进行。您可以创建无缝的数字体验，使您的团队能够随时随地通过任何设备轻松协作和工作。 Acrobat 中的液体模式还使用户能够在小屏幕上查看 PDF，而无需捏合和缩放。我们与 Microsoft...
Overleaf
overleaf.com
Overleaf 是一款基于云的协作 LaTeX 编辑器，用于编写、编辑和发布科学文档。 它与众多科学出版商合作，提供官方期刊 LaTeX 模板和直接提交链接。Overleaf 最初由 John Hammersley 和 John Lees-Miller 共同创立的 WriteLaTeX Limited 公司于 2012 年推出，名为 WriteLaTeX。 两人都是数学家，并受到自己在学术界的经验的启发，为协作科学写作创建了更好的解决方案。 他们从 2011 年开始开发 WriteLaTeX。 他们于 2014 年 1 月 16 日在伦敦大英图书馆举办的首次#FuturePub 活动...
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款专为记笔记、组织、任务管理和存档而设计的应用程序。它由总部位于加利福尼亚州雷德伍德城的 Evernote Corporation 开发。该应用程序允许用户创建笔记，笔记可以是文本、绘图、照片或保存的网页内容。笔记存储在笔记本中，可以标记、注释、编辑、搜索、提供附件和导出。 Evernote 是跨平台的，适用于 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免费使用，但有每月使用限制，并提供扩展或解除限制的付费计划。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Confluence
atlassian.com
Confluence 是由澳大利亚软件公司 Atlassian 开发的流行的基于网络的企业 wiki（协作软件）。 Atlassian 使用 Java 编程语言编写了 Confluence，并于 2004 年首次发布。Confluence Standalone 附带内置 Tomcat Web 服务器和 hsql 数据库，并且还支持其他数据库。该公司将 Confluence 作为企业软件进行营销，可作为本地许可在 AWS 上运行的软件或软件即服务。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature 是企业和个人几乎随时随地通过几乎任何设备安全发送和签署协议的世界第一方式。 Docusign 应用程序易于使用，为各方提供无限制的免费签名，并受到全球数百万人的信任。
GitBook
gitbook.com
您的用户会喜欢的产品文档。 GitBook 拥有为用户创建精美文档所需的一切 — 因此您无需构建自己的编辑工具、CMS、网站等。您可以专注于编写精彩的内容。 GitBook 基于分支的 Git 工作流程鼓励整个团队通过创建分支、请求审核以及准备就绪时进行合并来进行协作。这是您的开发人员已经了解和喜爱的流程 - 他们甚至可以使用 Git Sync 在代码编辑器中编辑您的文档。 这一切都由人工智能支持，让您的用户快速找到他们需要的内容，发布设置让您可以控制谁可以访问您的文档以及您自己团队的内部文档。
KoboToolbox
kobotoolbox.org
Kobo 是一个国际非营利组织。他们托管并维护 KoboToolbox，这是一个创新且可访问的开源平台，用于收集人道主义、发展、健康和其他社会影响倡议组织使用的调查数据。其使命是为组织提供优质数据工具，使他们能够产生推动全球积极变革的见解。我们为非营利组织提供免费访问我们平台的权限，使世界各地的当地组织能够使用 KoboToolbox 发挥作用。 KoboToolbox 是一个用于数据收集、管理和可视化的开源平台。作为非营利部门使用最广泛的主要数据收集工具，它是全球超过 14,000 个社会影响力组织的首选工具。 几乎在世界上每个国家，涉及人道主义行动、全球发展、环境保护、建设和平和人权的...
YouTrack
jetbrains.com
一个可以适应您的流程的项目管理工具，可帮助您交付出色的产品。跟踪项目和任务，使用敏捷板，计划冲刺和发布，保留知识库，使用报告和仪表板，创建遵循您的业务流程的工作流程。永远不要再次强迫您的流程适应工具的限制。与其他项目管理工具不同，YouTrack 可以根据您的需求进行定制！
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前称为 Nimbus）是一款由人工智能驱动的一体化客户协作工具，旨在帮助专业服务简化工作流程并通过客户门户提供出色的客户体验。该平台为专业服务提供数百种先进而直观的功能，用于实时协作、项目和信息管理，甚至内容创建。通过集中沟通、项目进度跟踪和知识管理的白标客户门户，以您的品牌提供服务并提供卓越的个性化客户体验。使用创新的拖放文档生成器来制作具有任何文件格式的交互式超级文档，并嵌入 2000 多个支持的集成。尝试使用 FuseBase（以前称为 Nimbus）团队工作区中的看板、项目跟踪工具、实时编辑和更多功能来实现高效协作。使用先进的 FuseBase（以前称为 Nimbu...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Zoho Forms
zoho.com
Zoho Forms 是一款功能强大的企业在线表单构建器。在线构建和共享表单，并轻松与您的团队协作。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
pdfFiller
pdffiller.com
编辑 PDF、创建表单、收集数据、协作、签署和传真文档等等。您可以在任何地方、任何设备上完成这一切，而成本只需一小部分。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
签署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和电子签名工作的一处。 Acrobat 已经做到了。 使用 Acrobat Sign 转变并加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首选电子签名解决方案，也是唯一一款在一个软件包中包含 Adobe Acrobat 功能的电子签名工具。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
万兴PDF专家是Adobe® Acrobat®的领先替代品，以极低的价格提供企业级PDF功能和永久许可。它可跨桌面、移动和网络平台使用。万兴PDF专家在全球以 11 种不同语言出售，为所有类型的用户提供了最简单、最智能的方式来创建、编辑、转换和设计 PDF 文档，所有这一切都在用户友好的界面中进行。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。我们的营销分析和业务通信解决方案为超过 200,000 家企业提供服务，并与领先的营销和销售软件集成，提供实时洞察，帮助我们的客户充满信心地进行营销。
Guru
getguru.com
企业人工智能搜索、内联网和 Wiki 集于一个平台。 Guru 存在于您已使用的工具中，因此无需进行上下文切换。在任何应用程序中查找信息，如果找不到，请专家帮助，让 Guru 主动识别知识差距、复制知识并将其翻译成 100 种语言......对于您和您的其他人来说，这就像一个聪明的朋友公司。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
xTiles
xtiles.app
根据卡片和选项卡思考、写作和组织您的想法。 一款网络笔记应用程序，可在一个地方构建和丰富您的所有想法。
IT Glue
itglue.com
IT Glue 是一款屡获殊荣的 IT 文档软件，旨在帮助您最大限度地提高团队的效率、透明度和一致性。探索 IT Glue，您将找到简化 IT 文档的创建和维护所需的一切。
DocHub
dochub.com
DocHub 使任何人都能够简化文档编辑、签名、分发以及表单填写。 DocHub 还提供与 Google Workspace 的高度流行的集成，允许用户直接从 Google 应用导入、导出、修改和签署文档。 DocHub 于 2014 年推出，已受到超过 8330 万用户的信任。实时云保存和安全工作流程使超过 5 亿个文档在一个易于使用的解决方案中保持最新和安全。