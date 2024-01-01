FlowGPT 是一款 AI 工具，为 ChatGPT（画布板上的聊天机器人工具）提供可视化界面。 FlowGPT 通过允许多线程视觉对话来改善对话结构和清晰度。 该工具提供各种节点来轻松管理对话，使用户能够关注全局、分享想法、获取反馈并改进工作。 此外，FlowGPT 还提供对文档的即时访问，不会出现延迟或混乱。用户可以借助 ChatGPT 的功能对任何主题进行研究。该工具展示了各种示例，例如文案写作技巧、营销、非小说类写作和健康饮食计划。 其平行特征重复语法形式以赋予线条节奏，而其对偶特征将两个相反的单词并排放置以强调对立面。 它的后记功能在连续子句的末尾重复，以添加一点提示音。FlowGPT 采用按需付费模式，这意味着没有每月订阅。 相反，用户只需为他们使用的人工智能单词付费。该平台在底层使用 OpenAI ChatGPT API 来计算使用的 AI 单词数量，其中包括输入和输出文本。 总体而言，FlowGPT 是一款强大的工具，用于可视化和构建 AI 对话，并且可以灵活地满足个人需求。

网站： flowgpt.ai

免责声明：WebCatalog 与“FlowGPT”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。