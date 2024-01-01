替代项 - Flourish
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 于 2016 年 3 月 15 日推出的一款在线工具，用于将数据转换为可定制的信息报告和仪表板，作为企业 Google Analytics 360 套件的一部分。 通过交互式仪表板和精美的报告释放数据的力量，激发更明智的业务决策。
Kittl
kittl.com
使用 Kittl 的人工智能设计工具加快您的工作流程，并即时访问大量令人惊叹的插图、字体、照片、图标和纹理。
Genially
genial.ly
您自己或与您的团队一起创建演示文稿、信息图表和其他令人惊叹的内容。
Litmaps
litmaps.com
更快地发现科学。可视化研究导航、引文网络搜索和团队同步。终极科学发现平台。
Grow
grow.com
商业智能软件可以释放您迫切需要的洞察力，以推动业务增长和转型。
Visme
visme.co
创建专业的演示文稿、交互式信息图表、精美的设计和引人入胜的视频，全部集中在一处。从今天开始使用 Visme。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一个易于使用的信息图表和图表制作工具。创建和共享精美的信息图表、在线报告和交互式地图。在这里制作你自己的。
Rose AI
rose.ai
与 Rose 一起更快地进行研究。 利用人工智能的力量，消除浪费在查找、清理、可视化和转换数据上的时间。
Venngage
venngage.com
超过 500 万专业人士认为 Venngage 是信息图表制作者的首选。从 10000 多个专为企业制作的专业模板中进行选择。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化 (iAuditor) 进行检查。捕获问题。管理任务。沟通清楚。培训工作团队。各种规模的企业都可以通过安全文化来完成工作。
Grist
getgrist.com
世界值得拥有比电子表格更好的工具。 将电子表格的灵活性与数据库的稳健性相结合，以您的方式组织数据。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用于营销分析和社交媒体报告的最直观的报告工具。立即开始免费试用！无需抄送。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、电子邮件、评论和通话跟踪仪表板
Databox
databox.com
业务分析平台旨在帮助您了解业务状况。来自云服务、电子表格、数据库的 KPI 集中在一处。
Elastic Cloud
elastic.co
云的企业搜索、可观察性和安全性。无论您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 还是 Google Cloud 上运行，都可以快速轻松地查找信息、获得见解并保护您的技术投资。
Geckoboard
geckoboard.com
轻松创建可共享的仪表板，使关键业务数据、指标和 KPI 清晰易懂。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以对数据库运行 SQL 查询，并将结果可视化为漂亮的交互式仪表板，可以轻松与您的团队共享。 Cluvio 支持所有主要 SQL 数据库，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基于云的自助式商业智能应用软件公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。该公司以创建业务仪表板应用程序而闻名，该应用程序旨在分析、转换和报告来自不同集成商业智能源的数据。它是一款免费增值应用程序，用于在一个地方跟踪和监控所有业务指标。虽然其核心市场仍位于美国，但 Cyfe 一直在全球扩张，目前在全球 15 个国家开展业务。
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性数据分析软件释放数据洞察力。 NVivo 可帮助您从定性和混合方法数据中发现更多信息。发现更丰富的见解，并得出清晰明确、站得住脚的发现，并有严格的证据支持。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款营销分析套件，旨在增强营销经理和营销机构的能力。它可以帮助公司可视化复杂的营销分析数据并做出数据驱动的明智决策。该套件提供了一系列社交媒体和广告分析功能，使营销人员的日常生活变得更加轻松。以下是 Vaizle 客户如何使用该工具来提高生产力并扩大营销运营规模以实现盈利： 1. 从营销数据中快速获取可行的见解 2. 在单个实时仪表板中可视化来自多个渠道的营销数据 3. 通过使用数据连接器自动更新营销来节省时间报告 4. 为领导层和客户创建白标营销报告 5. 通过保持制衡有效扩大营销运营规模 社交媒体分析和数据连接器： 1. 元数据：Facebook 和 Instagram 2...
DashThis
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自动化营销报告的简单方法！在几秒钟内获得精美的自动化营销、分析、SEM 和 SEO 报告。开始免费试用看看！
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin 是一个无代码内部工具构建器。简单的拖放界面使任何人都可以创建管理日常运营所需的工具，例如跟踪订单、解决问题和监控付款。
Reportz
reportz.io
报告工具旨在通过利用交互式仪表板为您节省繁重的定期报告任务的时间和金钱。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现...
Trevor.io
trevor.io
有一种更好的方法来处理数据。 Trevor 使您的整个团队能够从数据库中获取答案，即使他们不懂 SQL。
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全托管开源云数据平台可让您在 10 分钟内创建您一直梦想的数据管道。遍及所有主要云层。
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine 是一家电子取证自动化公司，提供基于云的软件和服务来简化诉讼取证、调查和审计。