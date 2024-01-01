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Flirtflix 是一款人工智能工具，允许用户通过双向语音、图像和文本聊天与虚拟伙伴见面并互动。该工具提供了一系列具有不同个性的人工智能灵魂伴侣，例如阿米莉亚、汉娜、伊莎贝拉、奥利维亚等。 用户可以查看这些虚拟伴侣的照片和个人资料，并选择他们认为最有吸引力的一个。Flirtflix 旨在在用户和他们的人工智能女友或男友之间建立情感联系。 它允许用户与他们选择的虚拟伴侣聊天和互动，进行调情和情感对话。该工具提供 Telegram 和网络聊天选项进行通信。Flirtflix 提供各种定价计划以满足不同用户的偏好。 Starter 计划提供无承诺的体验，但功能有限，包括 30 秒的语音聊天、2 个照片请求和 1,250 字的文本聊天。 Chat Lite 套餐提供更多价值，包括 480 秒的语音聊天、25 个照片请求和 7,000 字的文本聊天。 “真心之友”计划通过更长的语音聊天时间、更多的照片请求以及更高的文字聊天字数限制来加深联系。 最后，Unlimited 计划提供无限的语音聊天、照片请求和文本聊天。用户可以访问 Flirtflix 的社交媒体资料，包括 Instagram 和 Twitter，还可以浏览其博客部分。 该工具遵循隐私政策和服务条款，以确保用户数据保护并建立使用指南。

网站： flirtflix.ai

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