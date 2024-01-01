First Insight 提供了一个下一代决策平台，使设计师、商家、品牌经理、买家和营销团队能够通过专门为零售行业设计的数字调查吸引消费者来回答他们每天面临的关键问题。零售领导者使用 First Insight 的数字测试平台 (InsightSUITE) 通过释放目标客户的价值来实现增长。我们的解决方案收集零方、客户声音数据，并将其与人工智能相结合，使财务目标成为现实。为什么是第一洞察力？ First Insight 的数字参与模块可让您通过简单且身临其境的基于浏览器的用户体验来吸引潜在客户、消费者、客户和员工。该客户之声软件通过调查问题、情绪评级、估值和公开评论收集反馈。企业可以在一个集成平台上使用自己的品牌、激励措施和链接来定制互动。经过验证、前瞻性和高效：InsightSUITE 的算法使用人类计算和贝叶斯模型来最大限度地减少统计上有效结果所需的响应数量。这种方法的测试比其他研究方法更准确、更便宜、更快。专家账户支持：First Insight 客户经理是零售专家。我们的团队成员拥有必要的技能，可以帮助您成功运营 InsightSUITE 平台并最大限度地缩短价值实现时间。分析师报道/认可：被列为 2022 年 Gartner® 零售分类优化应用市场指南的代表供应商，包含在 Gartner 2021 年版中。

目录 : Business 零售品类规划软件

网站： firstinsight.com

免责声明：WebCatalog 与“First Insight”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。