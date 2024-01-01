替代项 - FinalScout
Indeed
indeed.com
Indeed 是一个美国全球就业相关职位列表搜索引擎，于 2004 年 11 月推出。它是日本 Recruit Co. Ltd. 的子公司，总部位于德克萨斯州奥斯汀和康涅狄格州斯坦福，并在世界各地设有办事处。作为单主题搜索引擎，它也是垂直搜索的一个例子。 Indeed 目前在 60 多个国家/地区提供 28 种语言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超过 Monster.com，成为美国流量最高的招聘网站。该网站汇总了数千个网站的职位列表，包括招聘委员会、人才招聘公司、协会和公司职业页面。他们通过向雇主和招聘公司出售优质职位发布和简历功能来创收。 2011 年，Indeed ...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一个一体化的早期人才招聘平台，可以接触到 1000 万以上积极响应的学生和校友。在大学、社区学院和另类教育项目（训练营、企业学习项目）中，当学生寻找符合自己兴趣和技能的有意义的工作时，他们会从 Handshake 开始这一旅程。在 Handshake 上认识您的下一位优秀员工。请求演示：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一个基于云的申请人跟踪系统，旨在为人才中介机构、企业人力资源部门和临时工提供多样化的端到端招聘解决方案。借助我们直观的招聘软件，让招聘变得轻松。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
使用 LinkedIn Recruiter 应用程序在旅途中随时掌握招聘动态。当候选人回复您的消息后，立即回复他们。搜索 LinkedIn 超过 6.45 亿会员的整个网络，并联系适合您空缺职位的人员 — 一切都可以通过您的手机完成。当您离开办公桌时，可以从上次停下的地方继续工作或处理快速任务，例如查看候选人资料或组织管道。
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一家美国网站，面向初创企业、天使投资人和希望在初创企业工作的求职者。该平台创建于 2010 年，其使命是使投资流程民主化，并帮助初创企业应对融资和人才方面的挑战。它最初是为需要种子资金的科技初创公司提供的在线介绍板。自 2015 年起，该网站允许初创公司免费从天使投资人那里筹集资金。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招聘软件。该平台易于实施并采用最新技术构建，旨在简化从采购到入职等的招聘流程。将您的招聘渠道整合到一个直观的平台上，从而更好、更快地招聘。利用人工智能工具和社交媒体丰富功能，远程管理您的团队并改善协作，利用完整的报告套件、合规工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的 API，在数千个免费和免费网站上发布职位付费频道越来越多。使用基于云的终极招聘工具改变您的招聘方式，并将您的招聘指标推向新高！
SignalHire
signalhire.com
SignalHire 是获取网络上任何人的联系信息的最佳、最简单的方法。无论您是招聘人员、采购人员、销售经理还是营销经理，您都必须准备好 SignalHire。在 SignalHire 上收集来自网络各地的 3.5 亿多个个人资料，使用浏览器扩展程序来发现任何人的联系方式，仅获取 100% 最新的电子邮件地址、电话号码和社交网络链接
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是顶尖的招聘和人员配备 ATS、CRM 和 VMS，专注于您的成功！ JobDiva 为招聘人员提供无限制的人员配置和招聘解决方案免费培训，包括简历汇总和申请人跟踪。立即申请 JobDiva 的免费演示！
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情报平台，也是招聘软件领域的全球领导者。我们所知道的传统 ATS 将在 5 年内不复存在。 Loxo 旨在通过单一记录系统软件平台管理整个招聘生命周期，取代传统的 ATS，并在此过程中带来无限更多的内容。因为招聘一名员工不应该需要 10 种以上的工具。人才情报平台包括： - 一流的 ATS - 人工智能驱动的招聘 CRM（您的招聘数据库，其中包含您的数据和 Loxo 自动更新数据的组合，以确保您始终获得最准确的候选人信息） - 具有人工智能支持的营销活动构建功能的多渠道外展工具，因此您永远不会错过后续活动 - 包含超过 12 亿人和数百万组织的人员和公司搜索引擎 - ...
Gem
gem.com
Gem 是 TA 团队喜爱的人工智能招聘平台。它可以帮助您最大限度地提高生产力、加快招聘速度并节省资金，同时为招聘人员提供他们认为易于使用的解决方案。使用 Gem 作为您的一体化招聘平台，或通过 CRM、采购、日程安排、分析、招聘网站、活动等集成产品增强您现有的 ATS。超过 1,000 家公司（从初创公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行业领导者）信赖 Gem 能够快速、轻松地进行招聘。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在通过 Braintrust AIR 彻底改变招聘方式，这是世界上第一个也是唯一的端到端人工智能招聘平台。 Braintrust AIR 经过人类洞察和专有数据的培训，可将招聘时间从数月缩短至数天，立即为您匹配经过预先审查的合格候选人，并为您进行第一轮电话筛选。 Braintrust AIR 受到雀巢、保时捷、Atlassian、高盛和耐克等数百家财富 1000 强企业的信赖，使人才招聘专业人员的效率提高了 100 倍，并为公司节省了数十万美元的招聘成本。
Comeet
comeet.co
Comeet 是一个申请人跟踪系统和招聘平台，适用于准备实现高增长的中小型公司。这个屡获殊荣的基于云的平台具有极高的协作性，为招聘团队提供简单易用的设计、动态可配置性、自动化工作流程等等。 Comeet 是企业级且功能丰富。非常适合采购、协调、沟通、共享、安排、准备、参与、评估、招聘和报告。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一个功能强大的短信和电子邮件通信平台，旨在通过自动化和人工智能驱动的技术提高企业生产力和客户参与度。主要产品包括团队收件箱、营销活动、自动化、人工智能集成、序列、流程和评论。 Whippy 的一体化解决方案简化了通信，无缝替换了多种工具，并使企业能够提高生产力并最大限度地实现增长。
Adway
adway.ai
简单多了。更聪明。更有才华。 通过自动化的社交招聘营销接触整个员工队伍。我们自动化人才吸引，您欢迎他们加入。
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher 是一种人工智能招聘工具，旨在寻找被动候选人，使招聘人员能够更多地关注候选人的体验而不是寻找过程。 该软件有助于招募代表性不足的人才，并提供个性化的多样性搜索标准功能，以帮助建立代表性良好的管道。 Fetcher 使用先进的技术自动寻找符合用户招聘要求的高质量候选人资料。该工具还向工程、财务、产品、运营、营销、销售、计算机科学等各个专业领域的知识工作者宣传用户的品牌。 Fetcher 提供与 ATS、CRM、电子邮件、日历和 Slack 的强大技术集成，旨在提高团队生产力。该工具还具有经过验证的个人电子邮件地址，以确保可靠的候选人联系信息。 处于各个发展阶段的公司可能会发...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一个全球招聘平台，帮助快速发展的公司寻找、吸引和聘用世界上最优秀的人才。我们的算法根据雇主在国家、地区和时区的具体要求以及尖端工具和解决方案立即将雇主与人才进行匹配，以识别他们的下一次招聘并管理他们的招聘流程。只需定义您理想的候选人资料，然后坐下来，让 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才会被自动邀请申请您的职位，您还可以通过个性化电子邮件与相关人才互动，以提高您的申请率。专为分布式团队设计：将您的招聘支出减少高达 80%，并使用旨在将您的招聘时间减少 72% 的专有工具无缝协作进行招聘。借助 Snaphunt，您可以从超过 400 万求职者的人才库和超过 3 亿名...
Eightfold AI
eightfold.ai
Fivefold AI 市场领先的人才智能平台可帮助组织留住顶尖人才、提高员工技能和再培训员工、高效招聘人才并实现多元化目标。 Fivefold 的专利深度学习人工智能平台可在超过 155 个国家和 24 种语言使用，帮助尖端企业将人才转化为竞争优势。欲了解更多信息，请访问 www.eightfold.ai。
Fountain
fountain.com
Fountain 将招聘工作集中到一个地方，这样您就可以更快地雇用更好的人才，无论您是大型企业、特许经营企业还是小型企业。在每个地点进行跟踪、管理和登机。无论您有 1 个还是 1000 个地点，我们都会力求简单。 Fountain 可在网络和移动设备上使用，因此无论您是在办公桌前还是在旅途中，您都可以雇用候选人。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是现代专业人士的职业发展平台。它带来了超过 300 万优质专业人士和先进人工智能的网络，帮助 20K 招聘人员雇用或推荐合适的人才、寻找职业机会并分享经验，而无需遇到通常的麻烦。
Param.ai
param.ai
Param 的招聘软件有助于自动执行繁琐、重复的手动任务，例如简历筛选。它为招聘人员提供了有效满足日益复杂的招聘交付成果的方法。
HireHive
hirehive.com
HireHive 让招聘变得简单。我们简单的招聘软件解决方案允许各种规模的公司在一个地方管理从开始到结束的整个招聘流程。您可以创建职位发布并将其发布到职位委员会、社交媒体甚至您的职业页面。您可以通过定制的候选人渠道管理候选人并决定雇用/拒绝谁。所有候选人信息均可使用我们的工具轻松搜索。
Triplebyte
triplebyte.com
简历并不是真实技术技能的可靠指标。使用 Triplebyte 的数据支持评估来识别技术熟练的申请人，然后再在技术筛选上浪费时间。 Screen 使用 Triplebyte 的标准化、有数据支持的技术评估来衡量申请人的实际技术技能。这有助于减少浪费的采访，并从代表性不足的背景中发现隐藏的宝石。我们使用来自 1,000 多家公司的 200,000 多次访谈的数据构建了评估，并使用先进的 ML 技术对其进行了训练。由于它是标准化的，并且根据真实的招聘结果进行了培训，因此该评估可以高度预测哪些候选人将在您的流程中表现出色。测试压力低、适应性强（如 GRE），只需 30 分钟即可完成。这就是为什么超过 ...
eRecruiter
erecruiter.pl
有效且用户友好的招聘。 eRecruiter 是波兰最受欢迎的招聘管理平台，每天都有数千名招聘人员使用它来寻找工作申请、联系候选人以及与企业合作。该系统还有助于管理候选人的同意条款并解决候选人的新权利。
Apploi
apploi.com
Apploi 是一种申请人跟踪解决方案，旨在帮助医疗保健企业在多个招聘委员会之间共享职位发布，以寻找和吸引候选人。该平台使管理员能够在统一的界面上安排面试、创建笔记并自动执行入职文书工作。该系统允许管理人员更新录取通知书、监控认证到期日期、验证 LPN 许可证、自动筛选候选人并分析职位绩效指标
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch 是一个招聘自动化平台，改变了 Z 世代寻找工作的方式。通过用匹配和自动化取代求职板，RippleMatch 消除了雇主和求职者招聘过程中最耗时的部分。领先的雇主利用 RippleMatch 建立多元化、高绩效的团队，全国各地的 Z 世代求职者相信 RippleMatch 能够启动和发展他们的职业生涯。
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getro.com
帮助您的网络更快地招聘。 Getro 的自动化求职板和私人人才网络消除了连接网络中的人员和公司的手动工作。
HeyJobs
heyjobs.co
通过 HeyJobs，您可以快速轻松地找到最适合您的工作。得益于我们简单的搜索和快速的申请流程，您可以在最短的时间内申请到完全符合您期望的工作。