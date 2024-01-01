FilterPixel 是一款人工智能驱动的照片剔除和编辑工具，可在 Windows 和 Mac 平台上使用。该工具可自动执行照片排序、识别最佳照片和标记潜在问题的过程，从而减少在照片选择上花费的大量时间。 该应用程序旨在满足各种摄影类型的需求，无论拍摄类型如何，都能确保获得准确的结果。它支持 RAW、DNG 和 JPG 等多种格式，并允许同时导入多个相册，从而进一步提高工作流程效率。 FilterPixel使用人工智能来模仿用户从裁剪到曝光调整的编辑风格，使他们能够创建个性化的编辑配置文件。借助 FilterPixel，用户可以将编辑后的图像以多种格式导出到不同的平台，包括 Lightroom、Capture One 和 Photo Mechanic。 该工具因其在改变工作流程和提高生产力方面的功效而受到全球摄影师社区的信赖。该软件保证隐私且不共享用户数据，确保 GDPR 合规性。 它提供一系列支持，包括教育博客和专门的帮助台。 AI还可以定制学习用户的摄影风格和流派，并对不同的拍摄进行不同的处理。 值得注意的是，FilterPixel 的人工智能会对相似的照片进行分类并选择最好的一张，确保不会错过任何想要的镜头。

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