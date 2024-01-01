需要有关 Microsoft Dynamics GP 或 D365 Business Central 发票处理的帮助吗？ Fidesic 是您人工智能驱动的应付账款的首选解决方案。 www.fidesic.com 还在手动处理发票吗？ Fidesic 让开具发票和供应商付款变得轻松！我们帮助以下企业... *成长型企业 *多地点/多实体/特许经营 *需要扩大发票处理规模 *需要现代化 AP 流程 *使用 Microsoft Dynamics GP 或 Business Central 功能： *发票数据捕获 - 99%准确（不再需要手动输入）*轻松构建发票和付款审批的审批工作流程*轻松支付 -（ACH、安全支票履行、移动）*带有您品牌的供应商门户（供应商直接提交发票）*与 Business Central 和Dynamics GP (Great Plains) Fidesic 不断努力为用户提供最可靠、高效且易于使用的 Dynamics GP 和 Business Central 应付账款 (AP) 自动化解决方案。我们相信，通过使用现代化、高可见性和安全的平台简化您的发票处理，您可以专注于宏观组织目标并打造您喜欢的工作。 Fidesic 旨在与使用 Dynamics GP 的单一和多地点企业合作。我们与会计专业人士合作，帮助减少手动流程、提高生产力并提高责任分散的组织的可见性。 Fidesic 团队以个性化的方式了解每家企业，无论规模大小，确保您的应付账款 (AP) 需求得到倾听和照顾。客户服务团队可以通过实时聊天、电话或电子邮件为您提供成功和克服可能面临的任何挑战所需的必要信息和帮助。 • 自助式入门- 使向自动化的过渡变得完美简单。每当您需要帮助时，我们的支持团队都会在整个过程中为您提供指导。 • 发票 OCR（光学字符识别）- Fidesic 的 OCR 结合了软件和人工输入，以确保重要的发票数据尽可能准确 - 捕获发票的准确率高达 96%。这意味着不再需要输入数据！ • 多位置支持- Fidesic 在其捕获和工作流程中内置了本机多位置支持。发票将自动发送至指定地点审批者和总帐编码。 • 客户服务- Fidesic 以其出色的客户服务而自豪。该团队可以通过实时聊天、电话或电子邮件回答您的任何应付账款问题、评论或疑虑，并以有效的方式解决它们。 • 完整的MEM（多位置）集成- Fidesic AP 具有工作流程、发票管理以及专为与多实体管理配合使用而设计的GP 导入功能。批准的发票将被拆分为单个或多个实体，并导入到 GP 中，并且需要零数据输入。 • 不再需要手动数据输入 - Fidesic 帮助用户进行审批并负责履行。不再需要填写和发送纸质支票。通过选择要支付的发票来发送 ACH 和纸质支票。 • 供应商付款自动化- Fidesic 是通过我们基于网络的审批工作流程系统管理整个供应商付款流程的最佳方式。该解决方案将与您在 Dynamics GP ERP 系统中设置银行系统的方式相匹配。您将能够通过 ACH 和纸质支票从多个银行账户向供应商付款，而无需在审批和付款流程中添加额外的步骤。 • 移动发票审批 - Fidesic 的应付账款解决方案提供了强大的移动发票审批平台，您可以通过互联网连接从任何地方访问该平台。不再仅仅因为您不在办公室而阻碍发票审批 - 使用我们的解决方案直接通过您的电子邮件审批发票。 • 强大的工作流程- Fidesic 提供灵活可靠的工作流程，可自动路由发票审批，因此您不再需要对应付账款 (AP) 发票处理进行微观管理。作为 Fidesic 用户，您将完全了解您的工作流程，并能够生成可供审计的报告。 • 行业特定功能- Fidesic 提供针对特定行业设计的功能。该解决方案帮助多个医疗保健、非营利组织、食品和饮料、酒店、金融和特许经营组织进行发票和付款处理。 • 可靠的报告- Fidesic 的解决方案可以满足您独特的报告要求。您将能够提供专门设计的报告，让您的捐助者深入了解资金的使用情况，并根据他们的需求定制报告，所有这些都只需付出最少的努力。用户还可以创建包含所有 PDF 及其相关费用的备份的报告。我们知道访问所有批准（发票和付款）的完整审计跟踪的重要性。 ****Fidesic 免费**** Fidesic 为用户提供无限制、免费的 Fidesic 试用，以探索 AP 自动化对其组织意味着什么，没有时间限制。

目录 : Business 计费软件

网站： fidesic.com

免责声明：WebCatalog 与“Fidesic”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。