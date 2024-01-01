替代项 - Fictiv

BuildBee

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基于云的切片和控制软件，具有集成的块编码环境、饼干切割机生成器和光刻机生成器等基本建模功能以及简化的工作流程。它具有一些漂亮的功能，例如用于损坏文件的自动修复工具、用于将大型模型分解为可打印部分的分割工具（带有自动生成的连接器）、详细的 G 代码查看器、实时摄像机反馈和作业队列。它使用机器学习来指导每个模型的“适印性”。工作流程非常简单易学，但仍然具有详细设置控制的选项。它提供非常好的、一致的打印结果，并适用于大多数 FFF 打印机和一些 SLA。它非常适合家庭、教育或企业使用，具有车队和群组管理工具以及完全远程或桌面连接的选项。设置打印机一次，然后从 Android 应用程序或任何浏览器远程...