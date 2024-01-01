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Fermat 是一款改变游戏规则的人工智能工具，旨在彻底改变时尚行业。它使用户能够加快构思、设计和展示时装设计的速度，从而极大地增强他们的创意工作流程。 Fermat 还是一款协作白板，使设计师能够将他们的想法转化为逼真的视觉效果。用户可以通过一键获得高质量渲染将他们的手工草图转化为现实。 该工具鼓励设计师利用视觉参考来应用他们独特的风格，以保持他们的系列的连贯性或改进他们的畅销书。 提供的一个重要功能是能够在几秒钟内改变时尚单品的氛围、材料和颜色。它还提供了可视化不同模特的服装并根据需要调整设置的能力。 Fermat 还允许高分辨率升级以增强精心制作的设计，并提供将设计转换为可编辑矢量格式的选项。它是一个重要的工具，使时尚创作者能够将他们的想法转化为有形的原型，帮助想法的视觉表达，并促进团队之间的有效协作。 它受到各种知名公司和自由时尚顾问的信任和使用。

网站： fermat.app

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